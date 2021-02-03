Що відомо про санкції проти Козака і телеканалів 112, Newsone і ZIK

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій строком на п'ять років проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та восьми підприємств, до структури власності яких належать українські телеканали 112, Newsone і ZIK. Про це ввечері вівторка, 3 лютого, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - цитують у пресслужбі текст указу, що набуває чинності з дня його оприлюднення.

Відповідне рішення РНБО було ухвалено у той же день. "За" нього проголосували 17 з 19 членів Ради національної безпеки і оборони України.

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Активи Козака заморожено

Рішення щодо Козака передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження чи припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі країни, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Для Козака також мають бути анулювані або призупинені ліцензії та інші дозволи, йому має бути заборонено вивезення з України валюти та обмежено видачу готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави. Йому також забороняється передавати технології та права на об'єкти права інтелектуальної власності.

Мовлення 112, Newsone і ZIK припинено

Санкції проти телеканалів також передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів з межі України, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також анулювання чи зупинення ліцензій і дозволів, одержання яких є необхідним для здійснення певної діяльності.

Водночас каналам заборонено користуватися радіочастотним ресурсом України, їм не можна надавати послуги з ретрансляції телепрограм, телекомунікаційні послуги та давати використовувати телекомунікаційні мережі загального користування.

Одразу після оголошення рішення Зеленського, у ніч на 3 лютого, мовлення усіх трьох телеканалів у цифровому мультиплексі та кабельних мережах припинилося. Водночас 112, Newsone і ZIK продовжують мовлення на YouTube.

У ОПЗЖ погрожують Зеленському імпічментом

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) ініціює імпічмент президента України Володимира Зеленського через запровадження санкцій проти телеканалів 112, ZIK і NewsOne. Про це в середу, 3 лютого, заявив співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабінович.

"Сьогодні вперше за всю історію існування незалежної України було відключено відразу три провідні телеканали... Існування демократичної незалежної України під загрозою", - заявив політик. Він анонсував проведення надзвичайного з'їзду партії, на якому буде визначено подальші кроки у зв'язку з цією ситуацією.

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Медведчук називає санкції незаконними

На запровадження санкцій відреагував і інший лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, з яким пов'язують підсанкційні канали. Він заявив, що рішення Зеленського є незаконним, адже санкції не можна запроваджувати проти громадян України.

Також у спільній заяві усіх трьох телеканалів, опублікованій на сайті 112, накладені на них санкції названо "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Мовники вважають, що рішення було ухвалено "під надуманим приводом" та обіцяють боротися "за своє право мовити для українців".

Зеленський пояснив санкції боротьбою з "пропагандою за гроші РФ"

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський запевнив у підтримці свободи слова та назвав санкції проти телеканалів 112, Newsone і ZIK важким рішенням. Про це він написав у своєму англомовному повідомленні в Twitter у середу, 3 лютого.

"Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка спрямована проти України на її шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції", - зазначив Зеленський. Він додав, що боротьба за незалежність - це також і боротьба в інформаційній війні "за правду і європейські цінності".

Баканов каже про протидію гібридній агресії РФ

Боротьбою з російською гібридною агресією запровадження санкцій пояснив і голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов. "Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення", - наголосив голова відомства.

Він також наполіг на тому, що санкції не є посяганням на свободу слова в Україні. "Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України", - додав Баканов.