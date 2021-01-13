Санкції щодо 112, ZIK і NewsOne: ОПЗЖ ініціює імпічмент Зеленського

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) ініціює імпічмент президента України Володимира Зеленського через запровадження санкцій проти телеканалів 112, ZIK і NewsOne. Про це в середу, 3 лютого, заявив співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабінович.

"Сьогодні вперше за всю історію існування незалежної України було відключено відразу три провідні телеканали... Існування демократичної незалежної України під загрозою", - заявив політик. Він анонсував проведення надзвичайного з'їзду партії, на якому буде визначено подальші кроки у зв'язку з цією ситуацією.

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Медведчук називає санкції незаконними

На запровадження санкцій відреагував і інший лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, з яким пов'язують підсанкційні канали. Він заявив, що рішення Зеленського є незаконним, адже санкції не можна запроваджувати проти громадян України.

Також у спільній заяві усіх трьох телеканалів, опублікованій на сайті 112,накладені на них санкції названо "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Мовники вважають, що рішення було ухвалено "під надуманим приводом" та обіцяють боротися "за своє право мовити для українців".

В ОП звинувачують телеканали у пропаганді

Рішення запровадити санкції проти 112, ZIK і NewsOne строком на п'ять років Зеленський ухвалив напередодні, 2 лютого. У оприлюдненому на сайті президента України указі зазначається, що рішення передбачає блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Також мовники тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав рішення про блокування каналів очікуваними та очевидними. "Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні", - пояснив Подоляк.