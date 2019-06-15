Після зміни власника з каналу ZIK звільняються журналісти та менеджери

Після того, як новим власником каналу ZIK став соратник Віктора Медведчука - народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, з телеканалу продовжують масово звільнятися журналісти та топменеджери. Зокрема, у суботу, 15 червня, про припинення виходу своїх програм на ZIK повідомив автор та ведучий політичного ток-шоу "Прямим текстом", ток-шоу "Drozdov" Остап Дроздов. "Допоки нове керівництво не озвучило своєї редакційної політики щодо моїх авторських програм - я припиняю їх вихід", - заявив він.

Напередодні про звільнення повідомили керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан та шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський.

"За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося - Тарас Козак, поплічник кума Путіна, власник ZIKу. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться, щоб на репутації проукраїнського телеканалу медведчуки торували собі шлях до влади. Сумно", - написала на своїй сторінці у Facebook Ольга Мовчан.

Залишив свою посаду генеральний директор медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич. "Причини, я думаю, зрозумілі", - сказав він, повідомляє видання "Детектор Медіа".

Журналісти йдуть з каналу

Про припинення співпраці з каналом заявив і журналіст, автор програми "Гра у класику" Сергій Рахманін. "Змушений припинити співпрацю з каналом ZIK. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю", - написав він у Facebook. Закриває свою програму автор та ведучий Вахтанг Кіпіані, також про звільнення повідомила головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що більше не з'являтиметься на каналі ZIK. "На знак протесту проти постійної, системної появи Медведчука на телеканалах "112" і NewsOne... я пішов з цих каналів...це моя остання поява на каналі ZIK, я ніколи не буду з'являтися на каналах, які купив Медведчук", - заявив він в ефірі ток-шоу "Народ проти" на каналі ZIK.

Через зміну власника каналу пішла з ефіру ток-шоу заступниця голови комітету культури та духовності Ірина Подоляк ("Самопоміч"), яка балотується на позачергових виборах до Верховної Ради. "На превеликий жаль, на знак протесту проти такої монополізації інформаційного простору і наступу на свободу слова, я змушена покинути ваш ефір. І вважаю, що так повинен зробити кожен політик, який поважає себе, поважає нашу державу", - сказала вона.

Як повідомила 14 червня прес-служба каналу ZIK, народний депутат від "Опозиційного блоку", соратник Віктора Медведчука Тарас Козак став новим і одноосібним власником обох юридичних осіб телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і ТРК "Нові комунікації". У медіаактиві Козака тепер знаходяться три канали: "112 Україна", NewsOne і ZIK. Козак створює медіахолдинг "Новини", який очолив телепродюсер Олексій Семенов. Раніше медіахолдинг ZIK належав родині українського бізнесмена та політика Петра Димінського.