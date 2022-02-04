У ЄС очікували правової процедури щодо санкцій проти телеканалів - фон Крамон

Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що згодна за змістом із санкціями проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Однак у ЄС хотіли би, щоб це було зроблено за правовою процедурою, заявила вона в інтерв'ю DW.