 Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телеканалу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телеканалу

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук взяв участь у програмі російського телеканалу, де в прямому ефірі під час включення поспілкувався з ватажком "ДНР". Це викликало неоднозначну реакцію в Україні.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук (фото з архіву)

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук у понеділок, 15 лютого, виступив в ефірі програми "Время покажет" російського "Першого" телеканалу, а також вступив у дискусію з ватажком самопроголошеної "ДНР" Денисом Пушиліним. Загалом Кравчук був в ефірі близько десяти хвилин, і його розмова з Пушиліним стосувалася доктрини "Російський Донбас".

Дії Кравчука викликали неоднозначну реакцію в Україні. Зокрема, представниця партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що шокована участю Кравчука в ефірі російських пропагандистських каналів. "У прямому ефірі в дискусії з бойовиками він фактично легітимізує всіх цих Пушиліних", - написала вона в Facebook.

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Своєю чергою, спікер ТКГ Олексій Арестович вважає, що Кравчука не треба засуджувати за виступ в ефірі російського телеканалу. "Леоніду Макаровичу не потрібно нагадувати про необхідність захищати Україну ... Інша справа, що він використовує різні можливості донести до різних цільових, зокрема, до російської цільової аудиторії український погляд. Чи винен він у тому, що одночасно з ним включають (в ефір. - Ред.) якогось там Пушиліна Дениса Володимировича? Його ж не попереджають про це", - заявив Арестович 15 лютого в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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Нагадаємо, на початку лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій строком на п'ять років проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та восьми підприємств, до структури власності яких належать українські телеканали 112, Newsone і ZIK. Одразу після оголошення рішення Зеленського, у ніч на 3 лютого, мовлення усіх трьох телеканалів, яким закидали російську пропаганду, у цифровому мультиплексі та кабельних мережах припинилося. Водночас 112, Newsone і ZIK продовжують мовлення на YouTube.

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