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Ірина Геращенко

Ірина Геращенко - українська політикиня, представниця партії "Європейська солідарність". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Геращенко".

Народна депутатка Ірина Геращенко стала першою жінкою в Україні, котра стала першою заступницею голови Верховної Ради. На цій посаді Ірина Геращенко перебувала з 2016 до 2019 року. До перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року представляла Україну в гуманітарній підгрупі мінської контактної групи. Після парламентських виборів 2019 року Ірину Геращенко обрали співголовою фракції "Європейська солідарність". За фахом Ірина Геращенко є журналісткою. Працювала телеведучою, зокрема, на телеканалі УТ-1. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку 21.12.2021

П'ятий президент України Петро Порошенко поки не готовий захищатись від обвинувачень у держзраді та сприянні тероризму особисто. Втім, на його захист стала вся політична опозиція.
Рада відсторонила депутатку Третьякову через слова про Полякова

Рада відсторонила депутатку Третьякову через слова про Полякова 05.11.2021

Депутати тимчасово позбавили права брати участь у засіданнях Галину Третьякову за висловлювання про смерть Антона Полякова. Водночас Ірину Геращенко за слова про "зелених чоловічків" не відсторонили.

Ярослава Магучіх завоювала бронзу в стрибках у висоту

Ярослава Магучіх завоювала бронзу в стрибках у висоту 07.08.2021

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла третє місце у змаганнях зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо. Ірина Геращенко стала четвертою, а Юлія Левченко - восьмою.
Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО

Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО 11.06.2021

За інформацією Ірини Геращенко, звільнені з полону проросійських бойовиків чоловіки й жінки були жертвами групових зґвалтувань.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телеканалу

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телеканалу 16.02.2021

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук взяв участь у програмі російського телеканалу, де в прямому ефірі під час включення поспілкувався з ватажком "ДНР". Це викликало неоднозначну реакцію в Україні.
У Києві побили Володимира Балуха

У Києві побили Володимира Балуха 08.09.2020

Уночі на Володимира Балуха було скоєно напад, його жорстоко побили. Поліція з'ясовує обставини інциденту.

Голос ініціює відставку Авакова, а Євросолідарність - усього уряду України

"Голос" ініціює відставку Авакова, а "Євросолідарність" - усього уряду України 02.06.2020

Народні депутати зібрали понад 40 підписів за відставку очільника МВС України Арсена Авакова. Тим часом в "Європейській солідарності" заявляють про блокування їхньої ініціативи щодо відставки всього українського уряду.

У Верховній Раді критикують погодження Україною формули Штайнмаєра

У Верховній Раді критикують погодження Україною "формули Штайнмаєра" 01.10.2019

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді України вважає, що, погодившись на "формулу Штайнмаєра", Україна потрапила в пастку Кремля. Партії "Голос" та "Батьківщина" вимагають від президента України пояснень.
Геращенко рекомендують відсторонити від засідань у Раді через зелених чоловічків

Геращенко рекомендують відсторонити від засідань у Раді через "зелених чоловічків" 12.09.2019

Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко назвала фракцію "Слуга Народу" "зеленими чоловічками" та "югендом". Це стало підставою для комітету з питань регламенту рекомендувати її відсторонення від п'ятьох засіданнь.

Перші кнопкодави нової Верховної Ради (12.09.2019) 12.09.2019

Громадський рух "Чесно" спіймав кількох депутатів на кнопкодавстві. Двоє з них з фракції "Слуга народу", яка обіцяла не кнопкодавити у Верховній Раді. Хто ці народні обранці й як вони відреагували на критику?

Європейська солідарність не підтримала рішення про комітети у Верховній Раді

"Європейська солідарність" не підтримала рішення про комітети у Верховній Раді 28.08.2019

Підготовча група погодила керівників комітетів Верховної Ради дев'ятого скликання. З 23-х комітетів лише чотири не очолюватимуть представники партії "Слуга народу" президента Зеленського.
Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС?

Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?

Сексизм у Верховній Раді: як з цим боротися (відео)

Сексизм у Верховній Раді: як з цим боротися (відео) 21.08.2019

У Верховній Раді 9-го скликання рекордна кількість жінок - 87 депутаток. Це понад 20%. Як вони боротимуться проти сексизму і наскільки взагалі принципові для них так звані "жіночі" теми?

Як жінки у Верховній Раді боротимуться із сексизмом (21.08.2019) 21.08.2019

У Верховній Раді 9-го скликання рекордна кількість жінок - 87 депутаток. Це понад 20%. Наскільки принциповими для них є так звані "жіночі" теми і як боротимуться проти сексизму?

Перший мовний скандал у новій ВР: Разумков проти Рабіновича (14.08.2019) 15.08.2019

Мовний скандал в українському парламенті нового скликання. Вадим Рабінович зажадав перекладача, щоб не говорити українською. Але майбутній спікер Дмитро Разумков заявив: робочою мовою Верховної Ради буде лише державна мова.

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