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Ірина Геращенко - українська політикиня, представниця партії "Європейська солідарність". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Геращенко".
Народна депутатка Ірина Геращенко стала першою жінкою в Україні, котра стала першою заступницею голови Верховної Ради. На цій посаді Ірина Геращенко перебувала з 2016 до 2019 року. До перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року представляла Україну в гуманітарній підгрупі мінської контактної групи. Після парламентських виборів 2019 року Ірину Геращенко обрали співголовою фракції "Європейська солідарність". За фахом Ірина Геращенко є журналісткою. Працювала телеведучою, зокрема, на телеканалі УТ-1. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук взяв участь у програмі російського телеканалу, де в прямому ефірі під час включення поспілкувався з ватажком "ДНР". Це викликало неоднозначну реакцію в Україні.
Народні депутати зібрали понад 40 підписів за відставку очільника МВС України Арсена Авакова. Тим часом в "Європейській солідарності" заявляють про блокування їхньої ініціативи щодо відставки всього українського уряду.
Співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко назвала фракцію "Слуга Народу" "зеленими чоловічками" та "югендом". Це стало підставою для комітету з питань регламенту рекомендувати її відсторонення від п'ятьох засіданнь.
У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?
Мовний скандал в українському парламенті нового скликання. Вадим Рабінович зажадав перекладача, щоб не говорити українською. Але майбутній спікер Дмитро Разумков заявив: робочою мовою Верховної Ради буде лише державна мова.