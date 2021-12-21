Ірина Геращенко - українська політикиня, представниця партії "Європейська солідарність". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Геращенко".

Народна депутатка Ірина Геращенко стала першою жінкою в Україні, котра стала першою заступницею голови Верховної Ради. На цій посаді Ірина Геращенко перебувала з 2016 до 2019 року. До перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року представляла Україну в гуманітарній підгрупі мінської контактної групи. Після парламентських виборів 2019 року Ірину Геращенко обрали співголовою фракції "Європейська солідарність". За фахом Ірина Геращенко є журналісткою. Працювала телеведучою, зокрема, на телеканалі УТ-1. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.