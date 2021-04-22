Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО

Народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що звільнені з полону бойовиків в ОРДЛО українці були жертвами сексуального насильства. "Я зараз передала вже новій прокуратурі спеціально перекладений текст про сексуальні злочини в зоні конфлікту. Серед людей, яких звільняла я, дуже багато чоловіків і жінок скаржилися, що вони були жертвами групового зґвалтування", - заявила Геращенко в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 10 червня.

При цьому політикиня зазначила, що цієї інформації немає в жодній міжнародній доповіді. Вона пояснила це тим, що для цього необхідні не лише свідчення полонених, але і проходження ними спеціального обстеження за протоколом. За її словами, у прокуратуру вже передали інформацію про проведення відповідних обстежень, щоб їх проходили усі звільнені з полону бойовиків.

Злочини без терміну давності

Геращенко також зауважила, що сексуальні злочини не мають терміну давності. "Має кожен відповісти - за катування, за знущання. (...) Коли ми забирали людей без рук, без геніталій, це не може прощатися", - підкреслила народна депутатка.

Нагадаємо, у 2018 році українські правозахисники передали до Міжнародного кримінального суду свідчення про масштабні порушення прав людини на Донбасі. Тоді йшлося про 26 тисяч епізодів потерпання від збройного конфлікту.

Серед досліджених правозахисниками злочинів згадуються вбивства, позасудові страти, тортури, що спричинили смерть, вбивства цивільних осіб, напади на незахищені цивільні об'єкти, застосування невибіркових методів ведення війни - обстрілів, вибухів, мін, розтяжок, використання цивільного населення як "живого щита", сексуально і гендерно обумовлене насильство та посягання на людську гідність.

Дивитись відео 25:50 Поділитись Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (31.08.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3hnMc Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі"