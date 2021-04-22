 Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Геращенко повідомила про сексуальне насильство над полоненими в ОРДЛО

За інформацією Ірини Геращенко, звільнені з полону проросійських бойовиків чоловіки й жінки були жертвами групових зґвалтувань.

Підвал-катівня на території бомбосховища склозаводу Пролетарій у Лисичанську (архівне фото)

"Підвал-катівня" на території бомбосховища склозаводу "Пролетарій" у Лисичанську (архівне фото)

Народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що звільнені з полону бойовиків в ОРДЛО українці були жертвами сексуального насильства. "Я зараз передала вже новій прокуратурі спеціально перекладений текст про сексуальні злочини в зоні конфлікту. Серед людей, яких звільняла я, дуже багато чоловіків і жінок скаржилися, що вони були жертвами групового зґвалтування", - заявила Геращенко в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 10 червня.

При цьому політикиня зазначила, що цієї інформації немає в жодній міжнародній доповіді. Вона пояснила це тим, що для цього необхідні не лише свідчення полонених, але і проходження ними спеціального обстеження за протоколом. За її словами, у прокуратуру вже передали інформацію про проведення відповідних обстежень, щоб їх проходили усі звільнені з полону бойовиків.

Злочини без терміну давності

Геращенко також зауважила, що сексуальні злочини не мають терміну давності. "Має кожен відповісти - за катування, за знущання. (...) Коли ми забирали людей без рук, без геніталій, це не може прощатися", - підкреслила народна депутатка.

Нагадаємо, у 2018 році українські правозахисники передали до Міжнародного кримінального суду свідчення про масштабні порушення прав людини на Донбасі. Тоді йшлося про 26 тисяч епізодів потерпання від збройного конфлікту.

Серед досліджених правозахисниками злочинів згадуються вбивства, позасудові страти, тортури, що спричинили смерть, вбивства цивільних осіб, напади на незахищені цивільні об'єкти, застосування невибіркових методів ведення війни - обстрілів, вибухів, мін, розтяжок, використання цивільного населення як "живого щита", сексуально і гендерно обумовлене насильство та посягання на людську гідність.  

Дивитись відео 25:50

Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі"

Дивитись відео 10:12

Жінки у полоні сепаратистів: історії двох звільнених з Луганська

DW.COM

Правозахисники підготували подання до МКС про злочини на Донбасі

Українські правозахисники подають до МКС подання про масштабні порушення прав людини на Донбасі. "Харківська правозахисна група" вважає можливою кваліфікацію порушень як злочинів проти людяності або воєнних злочинів.  

Також за темою

Frankreich Normandie | Gipfeltreffen: Emmanuel Macron, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj

Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч 22.04.2021

Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у будь-який час у Москві для обговороення двосторонніх відносин". Для перемовин щодо Донбасу він висунув умови.

Ukraine-Gipfel in Paris Zelensky Putin

Зеленський доручив Єрмаку домовитися про зустріч з Путіним 26.04.2021

Володимир Зеленський заявив, що дав завдання Андрію Єрмаку, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони "знайшли терміни та місце", де президенти можуть зустрітися.

Ukraine | Gnutovo

Один український військовий загинув на Донбасі - ООС 08.04.2021

Один український військовий загинув через обстріли проросійських бойовиків біля Пісків та Водяного. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

Реклама

Докладно

Ковідний сертифікат на тлі прапору ЄС (символічне фото)

Як працюватиме цифровий COVID-сертифікат Євросоюзу

У Євросоюзі затвердили COVID-сертифікати, які мають допомогти у подорожах у ЄС і до Шенгену.  

В Україні теж потрібні сезонні працівники

Заробітки вдома замість Польщі (відео)

Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.  