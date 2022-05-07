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Зґвалтування

Зґвалтування - примушення силою до статевого акту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "зґвалтування".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вітчим зґвалтованої українки: "Я ненавиджу "русский мир" (07.05.2022) 07.05.2022

Мешканку Бучі Каріну Єршову зґвалтували і вбили під час російської окупації міста. Судмедексперти, що вивчають сотні тіл, знайдених після відступу російської армії, кажуть про масові випадки зґвалтування.

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні

Європарламент вимагає покарань за сексуальні злочини військ РФ в Україні 05.05.2022

Європарламент ухвалив резолюцію, де засудив використання сексуального насильства як зброї на війні Росії проти України. Він закликав країни ЄС подбати про особливі потреби жінок-біженок з України.

Зґвалтування як знаряддя війни: свідчення жертв та шанси покарати винних (03.05.2022) 03.05.2022

Свідчень про випадки зґвалтувань дорослих і маленьких українок та українців, до яких вдавалися військові РФ, стає дедалі більше. Що розповідають постраждалі та психологи, які з ними працюють?

Генпрокурор Ірина Венедіктова про воєнні злочини в Україні (29.04.2022) 29.04.2022

Генпрокурор України Ірина Венедіктова в інтерв'ю DW про масштаби воєнних злочинів в Україні з моменту вторгнення Росії, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та розслідування злочинів на окупованих територіях.
Молдова викликала посла РФ через заяви про коридор до Придністров'я

Молдова викликала посла РФ через заяви про "коридор" до Придністров'я 22.04.2022

58-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 22 квітня.
Мер Бучі повідомив про вбивство окупантами кожного п'ятого мешканця міста

Мер Бучі повідомив про вбивство окупантами кожного п'ятого мешканця міста 18.04.2022

Під час окупації російськими військами міста Буча в Київській області було вбито кожного п'ятого мешканця, повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону мер Бучі Анатолій Федорук.
Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість

Зеленський: Гарячкова активність армії РФ свідчить про невпевненість 13.04.2022

49-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями середи, 13 квітня.

Зґвалтування як зброя війни: історії постраждалих українок (13.04.2022) 13.04.2022

Російські солдати тримали в одному з підвалів у Бучі близько 25 дівчат та регулярно ґвалтували їх, розповіла уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова. Правозахисниці кажуть про тисячі випадків зґвалтувань російськими військовими в Україні. Ось кілька історій постраждалих.
Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022) 12.04.2022

Факти про звірства російських військових збирають українські за міжнародні правозахисники. Багато вчинків підпадають під кваліфікацію воєнні злочини. Чи сяде Путін на лаву підсудних, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на його арешт?

Зеленський: Російський військовий зґвалтував в Україні немовля

Зеленський: Російський військовий зґвалтував в Україні немовля 12.04.2022

Президент України Володимир Зеленський заявив про встановлення особи російського військового, який на тимчасово окупованій території України зґвалтував немовля.
Amnesty International: Буча - лише вершина айсбергу

Amnesty International: Буча - лише вершина айсбергу 07.04.2022

Правозахисна організація Amnesty International задокументувала вже десятки нападів російських вояків на цивільне населення в Україні, які розцінюються як воєнні злочини. Це, зокрема, позасудові страти і зґвалтування.

Гостомель: що пережили місцеві жителі (06.04.2022) 06.04.2022

Понівечені людські долі, зруйновані будівлі та згоріла військова техніка. Гостомель оговтується від російської окупації.

Правозахисниця про випадки зґвалтування військовими РФ в Україні

Правозахисниця про випадки зґвалтування військовими РФ в Україні 31.03.2022

Правоохоронці та правозахисники фіксують випадки зґвалтувань з боку російських військових на території України. DW поспілкувалась на цю тему з представницею правозахисної організації "Ла Страда-Україна" Альоною Кривуляк.

Звільнений Ірпінь: мешканці розповідають про звірства російських військових 31.03.2022

Одне з найбільш постраждалих на Київщині містечок звільнили від армії РФ. Однак повертатися додому ще не можна - українська армія знешкоджує міни й прибирає тіла загиблих. Ті, хто вижив, розповідають моторошні історії.

Що залишають після відступу російські війська: розповіді очевидців (30.03.2022) 31.03.2022

Розграбовані будинки та зруйнована інфраструктура - так виглядають українські села після відступу російських окупантів. Місцеві розповідають, що солдати РФ з погрозами вимагали у мешканців їжу, питво, цигарки.
Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування

Київ повідомив про першу підозру солдату РФ через зґвалтування 23.03.2022

Офіс генерального прокурора повідомив про першу підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю РФ через зґвалтування жінки у Київській області, заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
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