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Зґвалтування - примушення силою до статевого акту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "зґвалтування".
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Розграбовані будинки та зруйнована інфраструктура - так виглядають українські села після відступу російських окупантів. Місцеві розповідають, що солдати РФ з погрозами вимагали у мешканців їжу, питво, цигарки.