Олаф Шольц: ФРН не стане учасницею війни Росії в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжив традицію і відзвітував у Бундестазі у форматі відповідей глави уряду на запитання депутатів. Він гарантував неучасть ФРН як однієї зі сторін війни РФ проти України.

"Так, я даю таку гарантію. Слово канцлера". Так Олаф Шольц (Olaf Scholz) відповів на запитання депутатки Бундестагу з парламентської групи посткомуністичної Лівої партії. А запитувала Ґезіне Летч (Gesine Lötzsch) про те, чи може глава німецького уряду, дозволивши українцям завдавати удари німецькою зброєю і по цілях на території самої Росії, дати жителям ФРН гарантію, що Німеччина не стане однією з учасниць війни.

У середу, 3 липня, за кілька днів до початку парламентських канікул, Олаф Шольц відповідав на запитання депутатів Бундестагу. Такий формат запровадила ще попередниця Шольца на посаді канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel). Її наступник не тільки зберіг традицію, а й подвоїв кількість таких звітів перед парламентарями із двох до чотирьох разів на рік.

Як канцлер оцінює мирну пропозицію Путіна

Тема повномасштабної російської агресії проти України не домінувала цього разу, але так чи інакше зачіпалася депутатами в їхніх запитаннях - і у відповідях канцлера. У своєму короткому вступному слові він назвав цю війну - поряд із пандемією COVID-19, міграційною кризою та інфляцією - одним із головних викликів для Німеччини за останній час.

Ґезіне Летч, зокрема, запитала Шольца і про те, чи допускає він можливість перемир'я як перший крок на шляху до припинення війни в Україні. "З моєї точки зору, - відповів канцлер, - перемир'я, яке передбачає капітуляцію України, це варіант, який Німеччина в жодному разі не підтримає".

Депутатка Бундестагу від Лівої партії Ґезіне Летч Фото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

Причому, додав Шольц, це не абстрактне питання, що видно з пропозиції, нещодавно озвученої президентом Путіним: "Він сказав, що готовий на перемир'я в тому разі, якщо Україна добровільно погодиться на подальшу анексію своїх територій. Це показує, наскільки цинічно мислять у Москві, а також те, що російський президент зовсім не має наміру припиняти свою агресивну війну, а тільки просторікує, щоб її продовжувати. Ми цього не потерпимо".

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Чому затримується "економічне диво" в Німеччині

Згадувалася тема війни Росії проти України і в іншому контексті. Так, депутат від опозиційних консерваторів, заступник голови фракції ХДС/ХСС Маттіас Міддельберґ (Mathias Middelberg), різко критикував уряд Шольца за його економічну політику і риторично запитав, коли ж почнеться обіцяне канцлером в одному з інтерв'ю "економічне диво" і закінчиться економічний застій.

Серед головних причин економічних проблем Німеччини Шольц назвав розв'язану Росією війну з важкими наслідками для забезпечення Німеччини енергоносіями. "Німеччина мало не втратила здатність забезпечувати свою енергетичну безпеку, оскільки, наприклад, перестала отримувати 50 відсотків колишніх обсягів газу, - зазначив канцлер. - Але ми впоралися з цим, ми врятували нашу економіку, зберегли наші робочі місця". До колишнього рівня повернулися й ціни на енергоносії, зупинено інфляцію, додав він.

Депутат Бундестагу від ХДС Маттіас Міддельберґ Фото: Reuhl /Fotostand/IMAGO

Проте тема забезпечення безпеки залишається центральною не тільки для Німеччини, а й для всього Європейського Союзу. "Ми живемо на континенті, - говорив Шольц, відповідаючи на запитання іншого депутата про порядок денний нового складу Єврокомісії, - на якому найбільша країна цього континенту, Росія, напала на другу за величиною - Україну. І це значною мірою визначатиме порядок денний як майбутньої Єврокомісії, так і всього ЄС: ми продовжуватимемо підтримувати Україну".

Біженці - улюблений "коник" "Альтернативи для Німеччини"

Улюблений "коник" німецьких правих популістів - нелегальна імміграція та біженці в Німеччині. Не стали винятком і запитання, які в середу ставили канцлеру з фракції "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

"Величезна більшість німців відчувають страх, вони почуваються чужими у своїй країні через паралельні суспільства з іншими культурними традиціями, що зростають і ізолюють цілі міські райони, проголошують халіфат, створюють клани, святкують убивства, скоєні ХАМАСом, - говорив керуючий справами фракції АдН Бернд Бауманн (Bernd Baumann). - При цьому йдеться не про іноземців узагалі, а про певних мігрантів із країн арабського сходу та Африки - з іншими уявленнями про жінок і чоловіків, більшою схильністю до насильства".

На демонстрації в Гамбурзі із закликом до створення халіфату в Німеччині, квітень 2024 року Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance

Бауманн навів два приклади. Вихідці з цих країн, за його словами, з 2017 року скоїли 52 тисячі сексуальних злочинів у Німеччині, а частка злочинців афганського походження в колективних зґвалтуваннях у 15 разів вища, ніж частка афганців у населенні Німеччини.

Канцлер не став заперечувати наведені депутатом цифри, але зауважив, що жодна культура у світі не вважає припустимим насильство щодо жінок або зґвалтування. Той, хто скоює такі злочини в Німеччині, має рахуватися з усією суворістю закону і депортацією з країни за відсутності громадянства Німеччини, пообіцяв Шольц. "Посилання на походження з іншого культурного кола за жодних обставин не може слугувати виправданням", - констатував канцлер.