Кримінал на Октоберфесті: яка тенденція?

Мюнхенська поліція повідомила, що цього року злочинів на пивному фестивалі Октоберфест було зафіксовано помітно менше, ніж торік. Однак мали місце і серйозні бійки, і зґвалтування.

Мюнхенська поліція повідомила, що злочинів на пивному фестивалі Октоберфест - 2024 зафіксували майже на 25 відсотків менше, ніж у 2023 році. При цьому треба зазначити, що торік свято тривало на два дні довше.

Кримінальна статистика, якщо зовсім стисло, така: вбивств або великих крадіжок зафіксовано не було. Водночас щонайменше два зґвалтування, десятки випадків сексуальних домагань та апскертингу, понад 200 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Причому частіше, ніж у попередні роки, для цього використовували літрові пивні кухлі.

Поліцейські впевнені, що така статистика - це майже успіх (особливо якщо зважати на те, що побувати на Октоберфесті встигло понад 6,5 мільйона людей, а випито пива було понад сім мільйонів літрових кухлів). Для роботи на фестивалі задіяли рекордну кількість поліцейських: понад 600 правоохоронців. Співробітників пивних павільйонів ретельно проінструктували, як бути в разі виявлення підозрілих предметів або персон.

Фестиваль цього року відвідали понад 6,5 мільйона людей Фото: Philippe Ruiz/dpa/picture alliance

Першу медичну допомогу санітари надали 5,3 тисячі постраждалим (звернень було на 30 відсотків менше, ніж торік). Тут ідеться і про скарги на погане самопочуття, і про відтиснуті в натовпі пальці, і про мозолі на ногах.

Октоберфест і сексуальні домагання

Згідно з поліцейською статистикою, сексуальних домагань під час пивного свята стало менше. Імовірно, почасти тому, що співробітники павільйонів стали уважніше стежити за тим, як поводяться гості. У деяких наметах використовуються спеціальні додатки для смартфонів, які можна тут же безоплатно завантажити і через які можна швидко повідомити охоронцям про те, що комусь потрібна допомога. Менеджери переконливо рекомендують відвідувачкам не замовчувати випадки домагань, а відразу повідомляти про них.

Гучну й обговорювану в соцмережах статтю у Zeitmagazin, що вийшла кілька днів тому, було присвячено долі розносниць і розносників пива, які працюють на пивному фестивалі. На запитання журналу відповідали дві офіціантки й один офіціант. За словами співрозмовників, кожен із них, а також їхніх колег тією чи іншою мірою відчував дискомфорт: і жінок, і чоловіків гості регулярно ляскали по сідницях, жінок хапали за груди, чоловіків - за статевий орган.

Опиратися складно, тому що в руках - важкі літрові кухлі. За словами співрозмовників, сприймати подібне (як, зрештою, і п'яні крики з піснями) на тверезу голову украй складно, тож вони й самі протягом зміни дозволяють собі "розслабитися", пише Zeitmagazin.

На Октоберфесті офіціантки та офіціанти носять у руках по кілька літрових кухлів пива Фото: Matthias Schrader/AP/picture alliance

29-річна мюнхенська студентка Марен Шульце-Фельмеде (Maren Schulze-Velmede) досліджувала сексуально збочену поведінку гостей Октоберфесту в рамках своєї бакалаврської роботи. Вона й сама вже четвертий рік працює офіціанткою в одному з пивних павільйонів. Ідею для дослідження підкинув її професор, повідомляє газета Süddeutsche Zeitung.

В анонімному опитуванні взяли участь 127 співробітників, які розносять пиво на Октоберфесті. Три людини з чотирьох зазначили, що зазнавали сексуальних домагань на робочому місці. І лише кілька повідомили про такі випадки своєму начальству.

Як пише газета Süddeutsche Zeitung, планується, що наступного року кожен павільйон буде в рамках спеціального семінару детально інструктувати офіціанток та офіціантів, як правильно вербально відповідати на негідну поведінку гостей і як поводитися в ситуації, коли слова ніяк на відвідувачів не вплинули.

Що забувають або втрачають гості Октоберфесту

Є на території пивного фестивалю не лише своя санітарна служба, готова прийти на допомогу, а й власне бюро знахідок. Цього року туди надійшло понад 3,5 тисячі різноманітних предметів, забутих відвідувачами в павільйонах або загублених у траві.

Серед них - сотні гаманців, банківських карток, телефонів, ключів, парасольок, а також шкіряні шорти (частина традиційного баварського костюма), жіноче взуття, капи, що захищають зуби від стирання, а також п'ять обручок (за трьома з них пізніше прийшли власники).