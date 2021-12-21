Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку

Петро Порошенко 21 грудня заявив, що не має наміру достроково переривати закордонну поїздку заради свідчень у кримінальному провадженні щодо поставок вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу в 2014-15 роках. Державне бюро розслідувань (ДБР) однак хоче допитати його як підозрюваного - правоохоронці вважають, що п'ятий президент вчинив державну зраду та сприяв терористичним організаціям у змові з Віктором Медведчуком та іншими експосадовцями.

Підозра президенту - "ретельна робота"

Політичні соратники Порошенка очікувано стали на захист свого лідера, пов'язавши чергову кримінальну підозру не тільки з політичним переслідуванням, а й з поразками чинної влади. "Коли рейтинги летять в тартари, коли в країні енергетична криза, коли в системі держуправління повний бардак, потрібно в 105-й раз садити Петра Порошенка", - написала на своїй сторінці в Facebook співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Правоохоронці за останні два з половиною року дійсно ініціювали понад 100 розслідувань щодо діяльності п'ятого президента, говорить DW його адвокат Ілля Новіков. Та до офіційної підозри вони досі дійшли тільки в одному: ДБР інкримінувало колишньому главі держави схиляння очільника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) до перевищення службових повноважень - йшлося про призначення заступником начальника СЗР скандального спецслужбовця Сергія Семочка. Втім, в Печерському райсуді Києва минулого літа в рамках цього провадження навіть відмовились призначати Порошенку запобіжний захід.

"Висувати підозру експрезиденту - завжди особливо ретельна робота, - зазначив 21 грудня Юрій Луценко, який очолював Генеральну прокуратуру у 2016-2019 роках. - Я був першим генпрокурором, який особисто підписав підозру Януковичу і довів її до вироку (...) Суспільство підтримало цей вирок, бо бачило неспростовні докази (…) Нічого подібного немає ні у цій, ні в раніше порушених справах проти Петра Порошенка".

Не боятись захищатися

Коментуючи справу проти свого однопартійця, Юрій Луценко згадав і про інші гучні випадки кримінального переслідування опозиційних політиків, зокрема й про власний понад дворічний тюремний термін за перевищення службових повноважень і розтрату.

"Історія політичних репресій лідерів опозиції в Україні давно довела, чим це закінчується. Від сфабрикованої справи проти Степана Хмари в часи здобуття незалежності (в 1990-91 роках депутат Верховної Ради УРСР Степан Хмара провів пів року під арештом за напад на працівника міліції. - Ред.) до тюремних політичних відсидок Луценка і Тимошенко все це закінчувалося крахом замовників. Без сумнівів, так буде і цього разу", - пообіцяв колишній генпрокурор.

Згадана ж ним лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко порадила Петрові Порошенку не здаватись. За президенства Віктора Януковича вона теж провела в ув'язненні три з половиною роки за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень, але після його втечі була реабілітована за рішенням Європейського суду з прав людини.

"Якщо він вірить в свою правоту, а в душі і в серці у нього все спокійно, то категорично не треба виїжджати з країни. Треба залишатися в себе вдома і проводити всі правосудні і неправосудні суди і доводити, що ти не порушував закон, і що твоя позиція чесна", - заповіла Тимошенко своєму запеклому політичному супротивнику в ефірі телеканалу "Україна24".

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Віктора Медведчука Печерський суд в рамках "вугільної справи" тримає під домашнім арештом

В розшук чи під арешт?

У четвер, 23 грудня, слідчі ДБР збираються вручити Порошенку копію клопотання про обрання запобіжного заходу. Щоправда, якого саме - поки не кажуть. Однак у разі, якщо лідер "Європейської солідарності" не прийде на допит, правоохоронці мають право клопотати перед судом про його оголошення в розшук і примусове затримання.

Подібну санкцію Печерський райсуд Києва два тижні тому вже видав на затримання Володимира Демчишина, міністра енергетики у другому уряді Арсенія Яценюка (2014-2016 роки), який, на думку ДБР, так само був учасником змови з метою постачання антрациту з непідконтрольних територій у 2014-2015 роках. Де саме наразі перебуває Демчишин, невідомо, однак свою провину він заперечує.

Ще одного підозрюваного у "вугільній справі", бізнесмена Сергію Кузяру Офіс генпрокурора навіть зміг екстрадувати з Туреччини у вересні цього року. Нині він перебуває під арештом з можливістю вийти під заставу у 250 мільйонів гривень і також заперечує провину.

Третього підозрюваного - лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука - за рішенням Печерського райсуду Києва тримають під домашнім арештом. Його однопартійці, коментуючи підозру Порошенку, вкотре назвали кримінальне провадження "юридичним трешем".

"Усі докази (у "вугільній справі". - Ред.) будуються виключно на записах, зроблених нібито у межах якихось контррозвідувальних справ. Насправді жодних контррозвідувальних справ щодо Порошенка та Медведчука в СБУ ніколи не було. Прокурори ніколи не підписували жодних клопотань про прослуховування їхніх телефонів. Суди ніколи не давали жодних санкцій на їх прослуховування. Записи, що є у справі, сфабриковані… Усі причетні до фабрикації - сядуть на лаву підсудних", - пообіцяв член фракції ОПЗЖ у Раді Рінат Кузьмін, який обіймав посаду заступника генпрокурора під час переслідувань Луценка та Тимошенко.

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Заполітизованості не уникнути

Навіть у партії "Голос", яка не вирізняється прихильністю до методів управління політиків-попередників, кримінальну підозру Порошенку пов'язали з тиском на опозицію. "Банкова не пробачає правди, критики і відкритої вказівки на провали. На жаль, на опозицію в парламенті надалі націлюватимуть репресивну машину", - йдеться у партійній заяві.

Однак перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко ("Слуга народу") вважає, що для будь-якого політика "логічно" апелювати до подібних аргументів про переслідування. "Я думаю, треба виконувати процесуальні дії відповідно до слідства", - зазначив він в ефірі "Суспільного", закликавши Порошенка прийти на допит. Двоє членів парламентських комітетів з нацбезпеки та правоохоронної діяльності від партії влади у розмові з DW категорично відмовились обговорювати підозру Порошенку, "аби уникнути заполітизованості".

"Я не думаю про те, що там було виписано у підозрі. Це виписують правоохоронні органи. Не думаю, що це впливатиме на ситуацію всередині нашої держави”, - висловився зрештою і чинний президент Володимир Зеленський.

Посольства США та Великобританії у Києві 21 грудня майже одночасно заявили, що "уважно стежать" за кримінальною справою щодо п'ятого президента. "Важливо, щоб процес та результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах", - зазначали американська амбасада у Twitter.