 Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.12.2021

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Україна

Держзрада для попередника: як українські політики відреагували на підозру Петру Порошенку

П'ятий президент України Петро Порошенко поки не готовий захищатись від обвинувачень у держзраді та сприянні тероризму особисто. Втім, на його захист стала вся політична опозиція.

Петро Порошенко після допиту в Держбюро розслідувань (архівне фото)

Петро Порошенко не поспішає на новий допит до Держбюро розслідувань (архівне фото)

Петро Порошенко 21 грудня заявив, що не має наміру достроково переривати закордонну поїздку заради свідчень у кримінальному провадженні щодо поставок вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу в 2014-15 роках. Державне бюро розслідувань (ДБР) однак хоче допитати його як підозрюваного - правоохоронці вважають, що п'ятий президент вчинив державну зраду та сприяв терористичним організаціям у змові з Віктором Медведчуком та іншими експосадовцями.

Підозра президенту - "ретельна робота"

Політичні соратники Порошенка очікувано стали на захист свого лідера, пов'язавши чергову кримінальну підозру не тільки з політичним переслідуванням, а й з поразками чинної влади. "Коли рейтинги летять в тартари, коли в країні енергетична криза, коли в системі держуправління повний бардак, потрібно в 105-й раз садити Петра Порошенка", - написала на своїй сторінці в Facebook співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Правоохоронці за останні два з половиною року дійсно ініціювали понад 100 розслідувань щодо діяльності п'ятого президента, говорить DW його адвокат Ілля Новіков. Та до офіційної підозри вони досі дійшли тільки в одному: ДБР інкримінувало колишньому главі держави схиляння очільника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) до перевищення службових повноважень - йшлося про призначення заступником начальника СЗР скандального спецслужбовця Сергія Семочка. Втім, в Печерському райсуді Києва минулого літа в рамках цього провадження навіть відмовились призначати Порошенку запобіжний захід.

"Висувати підозру експрезиденту - завжди особливо ретельна робота, - зазначив 21 грудня Юрій Луценко, який очолював Генеральну прокуратуру у 2016-2019 роках. - Я був першим генпрокурором, який особисто підписав підозру Януковичу і довів її до вироку (...) Суспільство підтримало цей вирок, бо бачило неспростовні докази (…) Нічого подібного немає ні у цій, ні в раніше порушених справах проти Петра Порошенка".

Не боятись захищатися

Коментуючи справу проти свого однопартійця, Юрій Луценко згадав і про інші гучні випадки кримінального переслідування опозиційних політиків, зокрема й про власний понад дворічний тюремний термін за перевищення службових повноважень і розтрату.

"Історія політичних репресій лідерів опозиції в Україні давно довела, чим це закінчується. Від сфабрикованої справи проти Степана Хмари в часи здобуття незалежності (в 1990-91 роках депутат Верховної Ради УРСР Степан Хмара провів пів року під арештом за напад на працівника міліції. - Ред.) до тюремних політичних відсидок Луценка і Тимошенко все це закінчувалося крахом замовників. Без сумнівів, так буде і цього разу", - пообіцяв колишній генпрокурор.

Згадана ж ним лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко порадила Петрові Порошенку не здаватись. За президенства Віктора Януковича вона теж провела в ув'язненні три з половиною роки за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень, але після його втечі була реабілітована за рішенням Європейського суду з прав людини.

"Якщо він вірить в свою правоту, а в душі і в серці у нього все спокійно, то категорично не треба виїжджати з країни. Треба залишатися в себе вдома і проводити всі правосудні і неправосудні суди і доводити, що ти не порушував закон, і що твоя позиція чесна", - заповіла Тимошенко своєму запеклому політичному супротивнику в ефірі телеканалу "Україна24".

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віктор Медвдедчук у Печерському райсуді Києва

Віктора Медведчука Печерський суд в рамках "вугільної справи" тримає під домашнім арештом

В розшук чи під арешт?

У четвер, 23 грудня, слідчі ДБР збираються вручити Порошенку копію клопотання про обрання запобіжного заходу. Щоправда, якого саме - поки не кажуть. Однак у разі, якщо лідер "Європейської солідарності" не прийде на допит, правоохоронці мають право клопотати перед судом про його оголошення в розшук і примусове затримання.

Подібну санкцію Печерський райсуд Києва два тижні тому вже видав на затримання Володимира Демчишина, міністра енергетики у другому уряді Арсенія Яценюка (2014-2016 роки), який, на думку ДБР, так само був учасником змови з метою постачання антрациту з непідконтрольних територій у 2014-2015 роках. Де саме наразі перебуває Демчишин, невідомо, однак свою провину він заперечує.

Ще одного підозрюваного у "вугільній справі", бізнесмена Сергію Кузяру Офіс генпрокурора навіть зміг екстрадувати з Туреччини у вересні цього року. Нині він перебуває під арештом з можливістю вийти під заставу у 250 мільйонів гривень і також заперечує провину.

Третього підозрюваного - лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука - за рішенням Печерського райсуду Києва тримають під домашнім арештом. Його однопартійці, коментуючи підозру Порошенку, вкотре назвали кримінальне провадження "юридичним трешем".

"Усі докази (у "вугільній справі". - Ред.) будуються виключно на записах, зроблених нібито у межах якихось контррозвідувальних справ. Насправді жодних контррозвідувальних справ щодо Порошенка та Медведчука в СБУ ніколи не було. Прокурори ніколи не підписували жодних клопотань про прослуховування їхніх телефонів. Суди ніколи не давали жодних санкцій на їх прослуховування. Записи, що є у справі, сфабриковані… Усі причетні до фабрикації - сядуть на лаву підсудних", - пообіцяв член фракції ОПЗЖ у Раді Рінат Кузьмін, який обіймав посаду заступника генпрокурора під час переслідувань Луценка та Тимошенко.

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Заполітизованості не уникнути

Навіть у партії "Голос", яка не вирізняється прихильністю до методів управління політиків-попередників, кримінальну підозру  Порошенку пов'язали з тиском на опозицію. "Банкова не пробачає правди, критики і відкритої вказівки на провали. На жаль, на опозицію в парламенті надалі націлюватимуть репресивну машину", - йдеться у партійній заяві.

Однак перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко ("Слуга народу") вважає, що для будь-якого політика "логічно" апелювати до подібних аргументів про переслідування. "Я думаю, треба виконувати процесуальні дії відповідно до слідства", - зазначив він в ефірі "Суспільного", закликавши Порошенка прийти на допит. Двоє членів парламентських комітетів з нацбезпеки та правоохоронної діяльності від партії влади у розмові з DW категорично відмовились обговорювати підозру Порошенку, "аби уникнути заполітизованості".

"Я не думаю про те, що там було виписано у підозрі. Це виписують правоохоронні органи. Не думаю, що це впливатиме на ситуацію всередині нашої держави”, - висловився зрештою і чинний президент Володимир Зеленський

Посольства США та Великобританії у Києві 21 грудня майже одночасно заявили, що "уважно стежать" за кримінальною справою щодо п'ятого президента. "Важливо, щоб процес та результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах", - зазначали американська амбасада у Twitter.

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