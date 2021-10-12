Суд призначив Віктору Медведчуку новий домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив народного депутата, лідера "Опозиційної платформи - За життя" під домашній арешт вже в другій справі, в якій він фігурує як підозрюваний. Суддя Віта Бортницька схвалила домашній арешт до 7 грудня, але водночас відхилила клопотання Офісу генерального прокурора про арешт політика із альтернативною заставою в рекордну суму мільярд гривень.

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора підозрюють Медведчука у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. За його посередництва в 2014-2015 роках начебто відбулася змова з тодішніми українськими високопосадовцями щодо створення штучних перешкод постачання вугілля з Південноафриканської Республіки. Натомість він, як вважає слідство, брав участь у організації незаконних схем для постачання вугілля з непідконтрольної Україні частини Донбасу на державні підприємства України. За даними слідства, таким чином проросійським сепаратистам заплатили понад 200 мільйонів гривень.

Віктор Медведчук та його захисники відкидають звинувачення на свій бік. За їхніми словами, торгівля вугіллям із шахтами на непідконтрольних територіях Донбасу не була чимось незаконним ані в 2014-2015 роках, ані нині. У 2015 році Верховна Рада України своєю постановою визнала "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями. Але Віктор Медведчук, посилаючись на закон про боротьбу з тероризмом, стверджує, що лише суд може визнати ту чи іншу організацію терористичною.

Чи буде оскарження?

Віктор Медведчук не відповів на запитання DW про те, чи буде він оскаржувати рішення, зауваживши, що мусить порадитися з адвокатами. Група прокурорів теж зауважила, що дочекається повного тексту ухвали, який суддя пообіцяла оприлюднити 13 жовтня.

Водночас адвокатка Лариса Чередниченко стверджує, що суддя, ймовірно, ухвалила рішення із порушенням, оскільки прокуратура клопотала про запобіжний захід Медведчуку лише до 19 листопада - терміну розслідування кримінального провадження.