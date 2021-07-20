Суд продовжив домашній арешт Медведчуку

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку до 31 жовтня. Відповідну ухвалу суд виніс у четвер, 2 вересня, задовольнивши у такий спосіб клопотання прокуратури, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Захист Медведчука на початку судового засідання надав суду матеріали про порушення підслідності, неприпустимість доказів, а також відсутність необхідності запобіжного заходу з огляду на завершення досудового розслідування.

Представник обвинувачення, виступаючи в суді, нагадав, що 20 серпня 2021 року досудове розслідування в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей було завершено, а 7 вересня спливає термін дії запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Ризик впливу на свідків є і на стадії судового розгляду", - сказав представник прокуратури, обґрунтовуючи необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

За його словами, з кримінального провадження також виділено матеріали щодо інших осіб, слідство за якими триває, і є ризик впливу Медведчука на це розслідування.

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Медведвук, виступаючи в судовому засіданні, знову заявив про політичне підґрунтя обвинувачення, необґрунтованість доказів і відсутність підстав для продовження запобіжного заходу.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку, а також нардепу від ОПЗЖ Тарасові Козаку повідомили про підозру в зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності і співпраці з країною-агресором. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря.

Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України. Тараса Козака оголошено в розшук.