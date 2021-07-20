 Суд продовжив домашній арешт Медведчуку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд продовжив домашній арешт Медведчуку

У прокуратурі переконують, що Медведчук має перебувати під домашнім арештом через ризик впливу на свідків.

Віктор Медведчук (архівне фото)

Віктор Медведчук (архівне фото)

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку до 31 жовтня. Відповідну ухвалу суд виніс у четвер, 2 вересня,  задовольнивши у такий спосіб клопотання прокуратури, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". 

Захист Медведчука на початку судового засідання надав суду матеріали про порушення підслідності, неприпустимість доказів, а також відсутність необхідності запобіжного заходу з огляду на завершення досудового розслідування.

Представник обвинувачення, виступаючи в суді, нагадав, що 20 серпня 2021 року досудове розслідування в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей було завершено, а 7 вересня спливає термін дії запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Ризик впливу на свідків є і на стадії судового розгляду", - сказав представник прокуратури, обґрунтовуючи необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

За його словами, з кримінального провадження також виділено матеріали щодо інших осіб, слідство за якими триває, і є ризик впливу Медведчука на це розслідування.

Читайте також: Слідство щодо Медведчука та Козака завершено - Офіс генпрокурора

Медведвук, виступаючи в судовому засіданні, знову заявив про політичне підґрунтя обвинувачення, необґрунтованість доказів і відсутність підстав для продовження запобіжного заходу.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку, а також нардепу від ОПЗЖ Тарасові Козаку повідомили про підозру в зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності і співпраці з країною-агресором. За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря.

Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України. Тараса Козака оголошено в розшук.

 

Дивитись відео 04:42

Зеленський проти Медведчука: чи причетний Байден до справи проти олігарха (12.05.2021)

Також за темою

6543434 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції Медведчука на домашній арешт 20.07.2021

Віктор Медведчук повідомив, що розгляд його апеляції в Київському апеляційному суді має відбутися 30 липня.

6543426 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

Апеляційний суд залишив у силі домашній арешт Медведчука 30.07.2021

Київський апеляційний суд залишив у силі домашній арешт Віктора Медведчука. Політик вважає, що доказів його провини немає і планує оскаржити підозру.

6543426 13.05.2021 Ukrainian lawmaker from the Opposition Platform - For Life party, Viktor Medvedchuk suspected of treason and embezzlement of national resources in Crimea attends a hearing at Kiev's Pecherskyi Court, Ukraine. Stringer / Sputnik

Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня 09.07.2021

Віктор Медведчук носитиме електронний браслет і сидітиме під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня. Депутат від ОПЗЖ планує оскаржити рішення суду.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський (л) у Джо Байдена

Знакова зустріч без епохальних результатів

Зеленський домовився з Байденом про низку нових угод, але не домігся гарантій компенсації втрат від запуску "ПП-2".  

Німецькі залізничники знову страйкують

У Німеччині почався п'ятиденний страйк залізничників

Протягом наступних п'яти діб рух потягів далекого прямування в Німеччині скоротиться на 75 відсотків.  