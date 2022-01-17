Печерський суд - Печерський районний суд міста Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Печерський суд".

Печерський районний суд міста Києва вважається одним з найвпливовіших судів в Україні, оскільки в районі, який належить до юрисдикції цього суду, розташовано найбільше державних органів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.