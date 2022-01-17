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Печерський суд

Печерський суд - Печерський районний суд міста Києва. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Печерський суд".

Печерський районний суд міста Києва вважається одним з найвпливовіших судів в Україні, оскільки в районі, який належить до юрисдикції цього суду, розташовано найбільше державних органів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу Порошенку 19 січня

Суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу Порошенку 19 січня 17.01.2022

Печерський райсуд Києва оголосить рішення щодо запобіжного заходу експрезидентові Петру Порошенку 19 січня. Його підозрюють у держзраді. Прокуратура просить арешту з альтернативою застави в один мільярд гривень.
Порошенко повернувся до України

Порошенко повернувся до України 17.01.2022

Петро Порошенко повернувся в Україну рейсовим літаком з Польщі. У понеділок він має намір відвідати засідання Печерського суду Києва з обрання йому запобіжного заходу у справі про державну зраду. 
Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена

Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена 19.11.2021

Американського підприємця-аграрія та його українську спільницю відправили в СІЗО на два місяці. Вони перекладають провину одне на одного.
Суд узяв під домашній арешт Віктора Медведчука

Суд узяв під домашній арешт Віктора Медведчука 13.05.2021

Печерський суд Києва відмовився арештувати Віктора Медведчука, як того вимагала прокуратура. Політик перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
Створення НЗФ: суд заарештував агента НАБУ Євгена Шевченка

Створення НЗФ: суд заарештував агента НАБУ Євгена Шевченка 26.03.2021

Євгену Шевченку та колишньому нардепу Семену Семенченку інкримінують створення незаконного збройного формування на території України.
ДБР вручило Чорновол обвинувальний акт в умисному вбивстві

ДБР вручило Чорновол обвинувальний акт в умисному вбивстві 15.12.2020

Тетяна Чорновол заявляє, що справу за обвинуваченням її в умисному вбивстві під час підпалу офісу ПР у 2014 році розглядатиме Печерський райсуд Києва.

ВРП пропонує призначити суддю Майдану Кицюка у Печерський суд довічно

ВРП пропонує призначити "суддю Майдану" Кицюка у Печерський суд довічно 03.12.2020

Раніше суддю Віктора Кицюка звинувачували у неправомірному позбавленні водійських прав учасників поїздки в Межигір'я взимку 2013 року.
Печерський райсуд зобов'язав генпрокурора забрати у НАБУ справу ОАСК

Печерський райсуд зобов'язав генпрокурора забрати у НАБУ "справу ОАСК" 05.08.2020

Справу щодо голови та суддів Окружного адмінсуду Києва мають забрати в Національного антикорупційного бюро України, вирішив Печерський райсуд Києва. НАБУ оскаржить це рішення.
Як Петру Порошенку запобіжний захід обирали

Як Петру Порошенку запобіжний захід обирали 01.07.2020

Суд над екс-президентом Порошенком відкладений до 8 липня. Багатолюдний мітинг біля суду і заяви міжнародної громадськості містили в собі закиди на адресу нинішньої української влади в політичних переслідуваннях.
Найгучніші кримінальні справи проти Петра Порошенка

Найгучніші кримінальні справи проти Петра Порошенка 18.06.2020

Печерський суд Києва незабаром розглядатиме справу експрезидента України Порошенка. В огляді DW - найрезонансніші провадження, де фігурує лідер опозиційної партії "ЄС".
Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували

Підозрюваного у справі Гандзюк Ігоря Павловського заарештували 21.01.2020

Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до нападу на Катерину Гандзюк, Печерський райсуд Києва заарештував до 4 березня. Захист пообіцяв подати апеляцію на це рішення.
Справа бронежилетів: Печерський суд заарештував генерал-майора ЗСУ

Справа бронежилетів: Печерський суд заарештував генерал-майора ЗСУ 11.11.2019

Печерський суд Києва заарештував підозрюваного генерал-майора ЗСУ на два місяці з правом внесення застави у 76 мільйонів гривень, повідомив директор ДБР Роман Труба.

Суд у Києві заочно заарештував ексміністра часів Януковича Олександра Клименка

Суд у Києві заочно заарештував ексміністра часів Януковича Олександра Клименка 20.08.2019

Колишній міністр доходів і зборів України в уряді Миколи Азарова Олександр Клименко підозрюється в багатомільярдних махінаціях із відшкодування ПДВ та заволодінні коштами державного бюджету.

Суд заарештував затриманого за відкати голову Держслужби зайнятості

Суд заарештував затриманого за "відкати" голову Держслужби зайнятості 20.05.2019

Затриманого раніше голову Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка Печерський суд заарештував з можливістю внесення застави в 20 мільйонів гривень.

Гранати і свиняча голова: суд у Києві слухає справу про гучні ксенофобські злочини

Гранати і свиняча голова: суд у Києві слухає справу про гучні ксенофобські злочини 04.04.2019

Печерський суд Києві залишив під вартою підозрюваних у 13 злочинах на ґрунті ненависті. Раніше поліція запевняла, що за паплюженням святинь і вибухами стоять "екс-регіонали" та іноземні спецслужби.
Суд на два місяці заарештував українського екс-нардепа Олександра Шепелева

Суд на два місяці заарештував українського екс-нардепа Олександра Шепелева 10.02.2018

Печерський райсуд заарештував до 8 квітня колишнього нардепа Олександра Шепелева. Останнього, зокрема, підозрюють у розкраданні коштів "Родовід Банку".
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