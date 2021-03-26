Створення НЗФ: суд заарештував агента НАБУ Євгена Шевченка

Печерський районний суд міста Києва на засіданні у п'ятницю, 26 березня, обрав запобіжний захід агентові Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Євгену Шевченку, підозрюваному в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування.

Суд заарештував Шевченка з можливістю внесення застави розміром 5 мільйонів гривень, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомлялося, 24 березня Служба безпеки України викрила та припинила діяльність незаконного воєнізованого збройного формування, так званої приватної військової компанії, діяльність якої, за даними слідства, була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

За даними слідства, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко та агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У Службі безпеки України заявляють, що після здійснення низки експертиз та інших слідчих дій у межах розслідування справи про створення незаконного збройного формування (НЗФ) буде пред'явлено нові підозри.

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Пояснюючи, що саме інкримінують колишньому народному депутату України Семену Семенченку та агенту Національного антикорупційного бюро Євгену Шевченку, начальник управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш розповів: "Семенченко в 2018 році спільно із Шевченком та за сприяння інших осіб, яких ми не розголошуємо на сьогодні, організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії", - сказав Головаш.

Він уточнив, що СБУ інкримінує Семенченку "не факт створення та реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом з Шевченком незаконне військове формування".