 ЗМІ опублікували нові ″плівки Суркова-Медведчука″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

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Новини

ЗМІ опублікували нові "плівки Суркова-Медведчука"

На аудіозаписах нібито Віктор Медведчук та Владислав Сурков обговорюють начебто спробу колишнього глави СБУ Василя Грицака зв'язатися з "міністром оборони" "ДНР", мінські домовленості та особливий статус Донбасу.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Видання "Обозреватель" у понеділок, 15 березня, оприлюднило нові записи розмов нібито українського народного депутата Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова. На цих записах люди, голоси яких схожі на голоси Медведчука і Суркова, зокрема, обговорюють спробу колишнього глави СБУ (на момент запису розмови - заступника глави СБУ) Василя Грицака зв'язатися з "міністром оборони" самопроголошеної "ДНР" Володимиром Кононовим. Мета - обговорити з представником російських найманців на Донбасі схеми постачання "готівки" на тимчасово окуповані території, зокрема, до Дебальцевого.

Також співрозмовники нібито обговорюють створення так званої Ради міст, яка була "викинута" людиною на плівках з голосом Медведчука з неназваних законів. Крім того, судячи з запису, нібито Сурков озвучував співрозмовнику своє бачення мінських домовленостей і особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник, виходячи з діалогу, брав активну участь у прописуванні сценарію, який влаштовує Росію.

Раніше в українських ЗМІ було оприлюднено запис нібито розмови Владислава Суркова і Віктора Медведчука від 2014 року, під час якої співрозмовники обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі. В пресцентрі СБУ згодом повідомили, що ці записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення.

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