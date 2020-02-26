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Владислав Сурков

Тема

Владислав Сурков - російський політик, колишній помічник президента Росії.

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Докладно

Віктор Медведчук

ЗМІ опублікували нові "плівки Суркова-Медведчука"

ЗМІ опублікували нові "плівки Суркова-Медведчука"

На записах нібито Медведчук і Сурков обговорюють спробу Грицака зв'язатися з "міністром оборони" "ДНР" та мінські угоди.
Суспільство15 березня 2021 р.
Засідання Верховної Ради України (архівне фото)

"Слуга народу" ініціює ТСК щодо плівок "Суркова-Медведчука"

"Слуга народу" ініціює ТСК щодо плівок "Суркова-Медведчука"

Фракція "Слуга народу" ініціює створення тимчасової слідчої комісії після публікації розмови Медведчука та Суркова.
Політика15 березня 2021 р.
Віктор Медведчук

СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова"

СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова"

Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука щодо плівок "Медведчука-Суркова".
Політика9 березня 2021 р.
Арсен Аваков

Аваков: Є інші записи розмов Медведчука з Сурковим

Аваков: Є інші записи розмов Медведчука з Сурковим

Існують записи інших розмов між Владиславом Сурковим і Віктором Медведчуком, стверджує Арсен Аваков.
Політика2 березня 2021 р.
Уламки літака MH17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі, липень 2014 року

Суд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

Суд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

9 березня в Схіпхолі почався резонансний кримінальний процес у справі про катастрофу над Донбасом літака MH17.
Політика9 березня 2020 р.
Владислав Сурков стверджує, що "України немає"

Cурков: "України немає. Є українство"

Cурков: "України немає. Є українство"

Колишній представник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "України немає".
Політика26 лютого 2020 р.
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