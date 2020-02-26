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Владислав Сурков
Тема
Владислав Сурков - російський політик, колишній помічник президента Росії.
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Докладно
ЗМІ опублікували нові "плівки Суркова-Медведчука"
ЗМІ опублікували нові "плівки Суркова-Медведчука"
На записах нібито Медведчук і Сурков обговорюють спробу Грицака зв'язатися з "міністром оборони" "ДНР" та мінські угоди.
Суспільство
15.03.2021
15 березня 2021 р.
"Слуга народу" ініціює ТСК щодо плівок "Суркова-Медведчука"
"Слуга народу" ініціює ТСК щодо плівок "Суркова-Медведчука"
Фракція "Слуга народу" ініціює створення тимчасової слідчої комісії після публікації розмови Медведчука та Суркова.
Політика
15.03.2021
15 березня 2021 р.
СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова"
СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова"
Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука щодо плівок "Медведчука-Суркова".
Політика
09.03.2021
9 березня 2021 р.
Аваков: Є інші записи розмов Медведчука з Сурковим
Аваков: Є інші записи розмов Медведчука з Сурковим
Існують записи інших розмов між Владиславом Сурковим і Віктором Медведчуком, стверджує Арсен Аваков.
Політика
02.03.2021
2 березня 2021 р.
Суд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати
Суд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати
9 березня в Схіпхолі почався резонансний кримінальний процес у справі про катастрофу над Донбасом літака MH17.
Політика
09.03.2020
9 березня 2020 р.
Cурков: "України немає. Є українство"
Cурков: "України немає. Є українство"
Колишній представник президента РФ Владислав Сурков заявив, що "України немає".
Політика
26.02.2020
26 лютого 2020 р.
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