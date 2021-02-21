 СБУ допитала Медведчука щодо ″плівок Медведчука-Суркова″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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СБУ допитала Медведчука щодо "плівок Медведчука-Суркова"

Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука щодо плівок "Медведчука-Суркова".

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук (фото з архіву)

Служба безпеки України (СБУ) у вівторок, 9 березня, допитала народного депутата Віктора Медведчука за фактами, що містяться в нещодавно оприлюднених розмовах Медведчука та колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова. Водночас п'ятого президента України Петра Порошенка викликали на допит з цього ж приводу двічі, але він не прийшов, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ.

"9 березня 2021 року слідчі СБУ провели допит громадянина України Медведчука В. В. Питання слідчих стосувалися, зокрема, і фактів, які фігурують у так званих плівках Медведчука-Суркова, раніше оприлюднених у ЗМІ", - сказали в пресслужбі відомства. У СБУ також додали: "У рамках кримінального провадження, пов'язаного з вищезгаданими плівками, на допит двічі викликали Порошенка. Але він двічі не з’явився на допит".

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Утім, адвокат Ігор Головань, який представляє інтереси п'ятого президента України Петра Порошенка, зажадав від СБУ спростувати інформацію про виклик Порошенка на допит у спецслужбу, назвавши її "вкиданням та дезінформацією".

Нагадаємо, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким фактично заблокував діяльність трьох телеканалів - 112, Newsone та ZIK, які пов’язують з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

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Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі. Тоді в пресцентрі СБУ повідомили: "Ці записи ретельно вивчають слідчий та оперативний підрозділи СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення".

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