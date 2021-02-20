 Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Медведчука | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2021

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Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Медведчука

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо запровадженння санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини та ще 6 фізичних і 19 юридичних осіб.

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Медведчука

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Віктора Медведчука

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про санкції проти народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба українського президента увечері у суботу, 20 лютого. Як зазначається, контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Згідно з рішенням РНБО, санкції введені проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Серед них Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Крім того, до списку санкцій потрапили п'ять громадян Росії, а саме Костянтин Вацковський, Віталій Донченко, Сергій Лісогор, Олександр Маслюк та Михайло Попов. Також  санкції поширюються на одну громадянку України - Наталію Лавренюк.

Як повідомлялося, своїм рішенням від 19 лютого РНБО оголосила запровадження санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб. Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму й вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій на користування надрами. Також забороняється виведення капіталів за кордон. 

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Окрім того, санкції накладено і на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, а також на компанії, які обслуговують ці літаки.

У ОПЗЖ, своєю чергою, назвали санкції проти Медвечука та його оточення "актом політичних репресій", а сам Медведчук запевнив, що він не тікатиме з України через ці "незаконні" обмеження.

Раніше цього дня Кремль висловив занепокоєння через санкції РНБО проти Медведчука, а посольство США в Україні підтримало цей крок української влади.

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