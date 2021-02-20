 Кремль непокоять санкції РНБО України проти Медведчука | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2021

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Новини

Кремль непокоять санкції РНБО України проти Медведчука

У Москві назвали санкції РНБО України проти Віктора Медведчука "дуже тривожною інформацією".

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков

У Кремлі висловили тривогу у зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про запровадження санкцій щодо українського політика Віктора Медведчука і його оточення. Відповідну заяву зробив у суботу, 20 лютого, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков,

Коментуючи санкції РНБО щодо Медведчука, Пєсков зазначив: "Загалом це дуже тривожна інформація". "Тривожна вона тому, що ми бачимо вже дедалі сильнішу реакційну тенденцію в Україні", - заявив представник Кремля, якого цитує "Інтерфакс".

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За словами речника Путіна, подібна реакція виявляється в політичній і соціальній сферах України. "Ми бачимо репресивні дії щодо ЗМІ, щодо громадян України, щодо провідних політиків України", - сказав Пєсков. "Звісно, це не може не викликати стурбованість, не може не підігрівати питання, ким обрана така реакційна лінія, і чи не призведе ця лінія до того, що знову керівництво України вважатиме за можливе, приміром, вирішити проблему південного сходу силовими методами", - додав він.

Пєсков додав, що "у міру того, як ця реакційна тенденція зміцнюється і починає домінувати на українській політичній арені, неспокійніше стає на лінії зіткнення, і це викликає нашу стурбованість".

Нагадаємо, 19 лютого РНБО вирішила запровадити санкції проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб.  Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджено за статтею про фінансування тероризму.

Загалом санкції стосуються восьми фізичних осіб і 19 компаній. Окрім Медведчука та Марченко, в санкційний список внесені громадяни РФ Костянтин Вацковський, Віталій Донченко, Сергій Лісагор, Олександр Маслюк, Михайло Попов та громадянка України Наталія Лавренюк.

Окрім того, санкції накладено і на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, а також на компанії, які обслуговують ці літаки.

У ОПЗЖ, своєю чергою, назвали ці санкції проти Медвечука та його оточення "актом політичних репресій", а сам Медведчук запевнив, що він не тікатиме з України через ці "незаконні" обмеження.

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