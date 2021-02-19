 ОПЗЖ назвала санкції проти Медведчука ″актом політичних репресій″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2021

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ОПЗЖ назвала санкції проти Медведчука "актом політичних репресій"

У відповідь на санкції проти Віктора Медведчука ОПЗЖ заявила, що буде боротися, щоб довести до кінця імпічмент президента Володимира Зеленського. Там це назвали "питанням життя і смерті української демократії".

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) після запровадження санкцій Радою нацбезпеки і оборони (РНБО) України проти одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука заявила, що боротиметься за те, аби довести імпічмент президента Володимира Зеленського до кінця. Партія оцінює рішення про санкції проти Медведчука, Тараса Козака та членів їхніх сімей як спланований акт політичних репресій.

"Це - бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції і завдати удару по найбільш рейтинговій політичній силі країни. Жодних законних підстав для цієї позасудової розправи не існує", - йдеться у заяві ОПЗЖ, оприлюдненій ввечері у п'ятницю, 19 лютого. У партії наголошують, що санкції були ухвалені "без суду і слідства".

"Ми ініціювали початок процедури імпічменту Володимира Зеленського, і ми будемо робити все, щоб вона була доведена до кінця. Сьогодні це вже не питання персональних політичних амбіцій і партійних рейтингів. Це - питання життя і смерті української демократії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, РНБО цього дня запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко за статтею про фінансування тероризму. Під санкції підпадає усе їхнє майно, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов. У санкційний список потрапили вісім фізичних осіб та 19 організацій. Два тижні тому були запроваджені санкції щодо народного депутата України, члена фракції ОПЗЖ Тараса Козака, а також проти компаній, які є власниками телеканалів ZIK, "112Україна" та  NewsOne. 

Рішення РНБО про санкції вводиться в дію указом президента України. 

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