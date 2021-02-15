РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука та Оксани Марченко

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України запровадила санкції проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб. Про це у п’ятницю, 19 лютого, за підсумками засідання Радбезу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму.

"СБУ веде кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті застосовані санкції", - зазначив Данілов.

Загалом санкції запроваджено стосовно восьми фізичних осіб і 19 компаній. Окрім Медведчука та Марченко, в санкційний список внесені громадяни РФ Костянтин Вацковський, Віталій Донченко, Сергій Лісагор, Олександр Маслюк, Михайло Попов та громадянка України Наталія Лавренюк.

Окрім того, як зазначається на сайті президента України, санкції накладені і на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, а також на компанії, які обслуговують ці літаки. "Літаки, на які накладені санкції, здійснювали свої польоти всупереч нормативно-правовим актам України. Рішенням РНБО цю ситуацію виправлено", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Відповідаючи на запитання щодо телеканалу "1+1", частка в якому належить Оксані Марченко, Данілов зазначив, що канал продовжить працювати. "Там частина, накладається арешт. Вони не мають права його продавати, вони не мають права ним користуватися, вони не мають права його закладати", - сказав Данілов.

Нагадаємо, два тижні тому президент Україна Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та компаній-власників телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Наталія Лавренюк, яка внесена у санкційний список 19 лютого, є цивільною дружиною Тараса Козака.

Рішення РНБО вводиться в дію указом президента України.

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