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Опозиційна платформа - За життя

"Опозиційна платформа - За життя" - проросійська політична партія, заборонена в Україні з 2022 року.

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Докладно

Фракція ОПЗЖ в парламенті вже в минулому. А от її депутати - ні

Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ

Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ

ВР має позбавити мандатів екслідерів ОПЗЖ. Утім, чи можуть залишатись у ВР інші члени забороненої проросійської партії?
Політика12 січня 2023 р.
Результати виборів 2019 року можуть стати останнім політичним досягненням ОПЗЖ

Як в Україні забороняють проросійські політичні партії

Як в Україні забороняють проросійські політичні партії

Суд у Львові заборонив вже 12 партій через проросійську політику. Та рішення, ухвалені за зачиненими дверима, оскаржать.
Правова держава29 червня 2022 р.
Печерський районний суд Києва заарештував майно народного депутата України Тараса Козака

Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака

Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака

Тарас Козак оголошений у розшук. Його підозрюють у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у Криму.
Політика13 липня 2021 р.
Віктор Медведчук

Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня

Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня

Віктор Медведчук носитиме електронний браслет і сидітиме під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.
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Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом

Апеляційний суд залишив у силі домашній арешт для народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
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Віктор Медведчук

Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук

Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук

Депутат від ОПЗЖ Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі, запевняє Віктор Медведчук.
Політика13 травня 2021 р.
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