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Опозиційна платформа - За життя
"Опозиційна платформа - За життя" - проросійська політична партія, заборонена в Україні з 2022 року.
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Докладно
Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ
Хто і як намагається вигнати з Ради депутатів від ОПЗЖ
ВР має позбавити мандатів екслідерів ОПЗЖ. Утім, чи можуть залишатись у ВР інші члени забороненої проросійської партії?
Політика
12.01.2023
12 січня 2023 р.
Як в Україні забороняють проросійські політичні партії
Як в Україні забороняють проросійські політичні партії
Суд у Львові заборонив вже 12 партій через проросійську політику. Та рішення, ухвалені за зачиненими дверима, оскаржать.
Правова держава
29.06.2022
29 червня 2022 р.
Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака
Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака
Тарас Козак оголошений у розшук. Його підозрюють у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у Криму.
Політика
13.07.2021
13 липня 2021 р.
Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня
Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня
Віктор Медведчук носитиме електронний браслет і сидітиме під цілодобовим домашнім арештом до 7 вересня.
Політика
09.07.2021
9 липня 2021 р.
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом
Суд залишив Медведчука під домашнім арештом
Апеляційний суд залишив у силі домашній арешт для народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Політика
21.05.2021
21 травня 2021 р.
Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук
Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук
Депутат від ОПЗЖ Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі, запевняє Віктор Медведчук.
Політика
13.05.2021
13 травня 2021 р.
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