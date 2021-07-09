Суд заарештував майно депутата від ОПЗЖ Тараса Козака

Печерський районний суд Києва в вівторок, 13 липня, заарештував майно народного депутата України Тараса Козака (фракція "Опозиційна платформа - За життя", ОПЗЖ). Козак оголошений у розшук за підозрою в державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у Криму.

"Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора ухвалив рішення про арешт рухомого та нерухомого майна Козака", - повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Підозра в державній зраді

Народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку (обоє - від фракції ОПЗЖ) 11 травня повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук змовився з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю.

Третій епізод незаконної діяльності - підривна діяльність проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

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Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора, ознайомився з копією підозри і заявив, що не переховуватиметься від слідства та вважає підозри політично мотивованими. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня 2021 року, а потім подовжив арешт до 7 вересня.

Тараса Козака наприкінці травня оголосили в розшук. Суд у Києві дав дозвіл на його затримання.

Медведчук заявляв, що Козак лікується в Білорусі. Венедіктова повідомляла, що в Офісу генпрокурора є інша інформація про країну його перебування. Наприкінці червня на запит "Українських новин" в Офісі генпрокурора відмовилися розголошувати цю інформацію. Там пояснили, що це дані досудового розслідування і для їх оприлюднення потрібен дозвіл прокурора.