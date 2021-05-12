"Промінь" та "Нові проєкти": які докази держзради Віктора Медведчука зібрали правоохооронці

Цього тижня перед Офісом генерального прокурора стояла непроста задача: переконати суддю Печерського райсуду Києва В'ячеслава Підпалого у необхідності утримання під вартою впливового політика і бізнесмена, народного депутата України, досвідченого юриста та кума російського президента Володимира Путіна.

Суддя мав зважити обґрунтованість підозри Віктору Медведчуку у державній зраді та замаху на "розграбування національних цінностей на окупованій території", тобто в анексованому Росією Криму. Саме це за статтями 111 та 438 Кримінального кодексу інкримінує нині Медведчуку, а також іншому народному депутату від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" Тарасу Козаку Державне бюро розслідувань (ДБР), що розслідує провадження з березня цього року.

"Глибокий" проєкт

Перший епізод ймовірної державної зради тепер уже "олігарха без статутсу" та його бізнес-партнера Козака керівництво відомства спробувало описати ще 11 травня під час гучних обшуківу будинках Медчедчука. Він стосується діяльності компанії "Нові проєкти", яка у 2012 році отримала від української влади дозвіл на розвідку шельфового нафто-газового родовища "Глибоке", що починається в 30 кілометрах від узбережжя Керченського півострова. Його ресурси у 2016 році оцінювались у понад 8 мільйонів тонн нафти та 1,4 мільйона кубічних метрів газу загальною вартістю 38,8 мільярда гривень.

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Після анексії українського Криму Росією у 2014 році київська компанія "Нові проєкти" вирішила продовжити роботи - і задля цього почала процес перереєстрації на півострові. Як заявив прокурор Руслан Іжук у суді, у розпорядженні слідства є перехоплені Службою безпеки України (СБУ) розмови Віктора Медведчука з віцепрем'єром Росії Дмитром Козаком 2015 року, на яких вони обговорюють деталі переоформлення прав на цю компанію. Частину цих розмов оприлюднила на брифінгу генпрокурорка Ірина Венедикова, стверджуючи, що автентичність голосу Медведчука на ній підтвердила фоноскопічна експертиза.

В 2015 році компанія "Нові проєкти" дійсно була зареєстрована в Сімферополі, а вже у вересні місцевий арбітражний суд визнав за нею право на користування родовищем. Влітку наступного року уряд РФ надав їй усі відповідні ліцензії до 2046 року. Київські ж "Нові проєкти" потроху згорнули свою діяльність і в квітні минулого року Окружний адмінсуд Києва анулював її право на користування "Глибоким".

Прохання до Путіна по-кумівськи

Зв'язок з українськими олігархами новоствореної компанії, яка відразу отримала доступ до перспективного родовища, ще у 2015 році почали шукати російські ЗМІ. Спершу російські "Нові проєкти" мали тих же засновників, що й київський власник ліцензії на розробку "Глибокого". У наступні роки їх перелік змінювався, аж поки директором не став громадянин РФ Антон Дорноступ, який у 2018-му, за інформацією уже українських ЗМІ, був номінальним співвласником у іншому нафтогозовому бізнесі Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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Як підтвердження причетності лідера ОПЗЖ до "Нових проєктів" прокуратура наводить і лист, вочевидь, перехоплений з електронної пошти Віктора Медведчука у серпні 2020 року. У ньому компанія просить безпосередньо президента РФ Володимира Путіна вирішити ще одну проблему з розробкою родовища - посунути межі району бойової підготовки Чорноморського флоту Росії, на ділянці якого вона хоче встановити бурову платформу. Рукописні правки до документу, за твердженням прокуратури, зроблені особисто Віктором Медведчуком.

"Таким чином Віктор Медведчук створив іноземну організацію, якій передав документацію щодо розвідки родовища, допомагаючи у її підривній діяльності проти України і розгарбуванні національних цінностей", - наполягав у суді прокурор Руслан Іжук, доповідаючи 13 травня про підставність взяття Медведчука під варту.

Утім, уже напередодні, 12 травня, російська влада почала ліквідацію "Нових проєктів" - запис про це з'явився у державному реєстрі юридичних осіб. Підставою стало начебто подання компанією недостовірних відомостей до реєстру.

Таємниці розвідників

Електроне листування Віктора Медведчука вочевидь було зламане СБУ в серпні минулого року - зокрема, на зміст його листа до соратника в ОПЗЖ Тараса Козака прокуратура посилається й в іншому епізоді підозри. Він стосується вже не бізнес-оборудок - народним депутатам інкримінують передачу російським спецслужбам військової таємниці.

Виступаючи в суді, прокурор Іжук звертав увагу, що саме статус народних обранців надає політикам доступ до секретних відомостей. Втім, як саме Віктор Медведчук отримав інформацію про місцезнаходження, бойову підготовку, особовий склад та плани використання військової частини головного управління розвідки міністерства оборони, пояснити не зміг, так само як і назвати цю частину. Однак наполягає: 1 серпня 2020 року Віктор Медведчук поділився цією інформацією з Тарасом Козаком, а той, перебуваючи на території Росії, "здійснював системний обмін інформацією з російською владою".

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Розкрити бодай якісь подробиці цих закидів прокуратура відмовилась, посилаючись на військову таємницю. "Як же нам встановити ці обставини? Чи передбачає Кримінальний процесуальний кодекс як доказ чесне слово прокурора? Чи доказів нема?" - з іронією допитувався Іжука суддя В'ячеслав Підпалий. Прокурор Іжук у відповідь мовчав, опустивши очі.

Під "Променем" російських спецслужб

Листи з пошти лідера ОПЗЖ спливають і в третьому епізоді, який слідчі та прокурори інкримінують Медведчуку як держзраду. Наприкінці вересня минулого року Медведчук і Тарас Козак буцімто отримали "від невстановлених осіб" інформацію про новий проєкт "Промінь" та взяли участь у його доопрацюванні.

Як випливає з кількох сторінок опису проєкту, оприлюднених СБУ, "Промінь" мав стати сукупністю агенції з працевлаштування та навчання українських громадян у РФ, громадської організації з допомоги інтеграції українців у Росії і фінансового сервісу грошових переказів заробітчан на батьківщину. Громадян України, які приїздять в Росію на заробітки та навчання, автори проєкту називають "цінним ресурсом" не тільки для ринку праці, але й для "відновлення дружніх відносин" та "вирішення внутрішньополітичних завдань" через їх консолідацію на виборах. Біля останнього пункту рукою Віктора Медведчука дописано "головне", стверджують українські правоохоронці.

Саме рукописними правками до документа, з словами прокурора Іжука, український народний депутат вчинив державну зраду. Інші примітки, буцімто зроблені Медведчуком, стосуються цілей проєкту: підготовки до наступних президентських та парламентських виборів, поширення через проєкт нових думок і настроїв та політичних технологій.

Хто ж був автором цього масштабного проєкту і що стало на заваді його реалізації, ані СБУ, ані прокуратура не пояснюють, проте прописана в документах проєкту тісна співпраця з МВС та ФСБ Росії дала їм підстави закидати українським парламентарям співробітництво з російськими спецслужбами.

Куди зникло фінансування тероризму?

Адвокати Віктора Медведчука та він сам під час засідання у Печерському райсуді Києва 13 травня не зупинялись на деталях підозри, натомість вказували на процедурні порушення з боку слідства та брак хоч якихось доказів. Обговорюючи запропонований розмір застави, Медвдечук нагадував про санкції, запроваджені щодо нього та Козака ще в лютому цього року.

Тоді СБУ стверджувала, що підставою для замороження активів депутатів стало фінансування тероризму - буцімто через постачання бойовикам самопроголошеної "ДНР" нафтопродуктів з заводу у Ростовській області РФ та оборудок із продажем вугілля видобутого у непідконтрольних районах Луганщини.

"Де ж результати цієї кримінальної справи? Де розслідування?" - запитував Медведчук.

"Прийде час, буде зібрано достатньо доказів і ми обов’язково про все повідомимо", - заочно відповідав йому голова СБУ Іван Баканов.

А поки, не погоджуючись із рішенням судді Підпалого про цілодобовий домашній арешт, під час якого народному депутатові доведеться носити електронний браслет, Медведчук і його адвокати збираються подавати апеляцію. Правоохоронці ж чекають на повернення в країну Тараса Козака, який ніби знаходиться на лікуванні у Білорусі.