Дружина Медведчука Оксана Марченко заявила, що йде в політику

У відповідь на запровадження санкції в Україні дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що йде в політику для "захисту українського народу". Відео з її заявою опубліковано в суботу, 20 лютого, на відеоплатформі YouTube.

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Коментуючи у відеоролику запровадження санкцій проти свого чоловіка й себе, Марченко назвала їх "неконституційними, репресивними".

Себе й свою родину Марченко назвала "майбутнім мирної і успішної України, в якій всі громадяни будуть захищені від беззаконня і будуть жити щасливо". Дружина Медведчука заявила, що досі "ніколи не прагнула в політику", але оскільки їй "не залишили вибору", то тепер вона вступає в лави партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), головою політради якої є Медвечук.

Вона також запевнила, що "жодні фейкові санкції не зможуть зупинити роботу" її благодійного фонду.

Санкції РНБО проти Медведчука й Марченко

Як повідомлялося, своїм рішенням від 19 лютого Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України оголосила запровадження санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб. Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму.

Загалом санкції запроваджено стосовно восьми фізичних осіб і 19 компаній. Окрім Медведчука та Марченко, в санкційний список внесені громадяни РФ Костянтин Вацковський, Віталій Донченко, Сергій Лісагор, Олександр Маслюк, Михайло Попов та громадянка України Наталія Лавренюк.

Окрім того, санкції накладено і на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, а також на компанії, які обслуговують ці літаки.

У ОПЗЖ, своєю чергою, назвали ці санкції проти Медвечука та його оточення "актом політичних репресій", а сам Медведчук запевнив, що він не тікатиме з України через ці "незаконні" обмеження.

Раніше цього дня Кремль висловив занепокоєння через санкції РНБО проти Медведчука. Водночас посольство США в Україні підтримало запровадження обмежувальних заходів проти Медведчука й його оточення.