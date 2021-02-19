 Медведчук заявив, що не тікатиме з України попри ″незаконні″ санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2021

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Новини

Медведчук заявив, що не тікатиме з України попри "незаконні" санкції

Віктор Медведчук назвав введені проти нього і Тараса Козака санкції незаконними і запевнив, що залишиться в Україні.

Віктор Медведчук під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у жовтні 2020 року

Віктор Медведчук під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у жовтні 2020 року

Один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народний депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук назвав ведені проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони (РНБО) незаконними. Про це йдеться в оприлюдненій у суботу, 20 лютого, на сайті ОПЗЖ заяві політика.

"Проти мене і мого товариша по фракції Тараса Козака, а також членів наших сімей незаконно, без будь-яких доказів ввели санкції", - зазначається у тексті заяви, що була оприлюднена у суботу, 20 лютого. За словами Медведчука, запроваджені українською владою обмежувальні заходи не можуть застосовуватися інакше, ніж за рішенням суду. За його словами, "те, що чинить сьогодні влада, можна назвати тільки тріумфом свавілля, анархії та беззаконня". 

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"Зеленський вдарив по найдорожчому"

У своїй заяві політик відкинув звинувачення у злочинних схемах та наживі на "збройному конфлікті" та звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що той вдарив по найдорожчому - "коханій дружині Оксані Марченко".

Попри це Медведчук запевняє, що санкції не змусять його залишити Україну. "Вони дійсно думають, що я зраджу свої принципи, свою країну, в якій поховані мої батьки, де вчаться мої діти, де живе моя родина, злякаюсь і втечу? Дарма. Не дочекаються!" - зазначив політик.

Напередодні "актом політичних репресій" санкції проти Медведчука назвали й у ОПЗЖ. В політичній силі також заявили, що будуть боротися, аби довести до кінця свій план оголосити Зеленському імпічмент.

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Санкції проти Медведчука і Марченко

Обмежувальні заходи проти Медведчука та його дружини Рада національної безпеки і оборони запровадила у п'ятницю, 19 лютого. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, під обмежувальні заходи підпадає усе майно, яке є у лідера ОПЗЖ.

При цьому Данілов зазначив, що санкції було запроваджено через підозри у фінансуванні Медведчуком тероризму. "СБУ веде кримінальне провадження за статтею про фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті застосовані санкції", - зазначив Данілов.

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