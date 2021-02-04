Власник заборонених каналів: що відомо про зв'язки Козака з Росією

Телеканали "112", "ZIK" та "NewsOne", мовлення яких було припинене ввечері у вівторок, 2 лютого, секретар РНБО України Олексій Данілов звинуватив в "інформаційному тероризмі" і веденні проти України інформаційної війни, "яка є частиною гібридної російської агресії". Але в рішенні РНБО санкції проти телеканалів та їхнього власника Тараса Козака жодним чином не обґрунтовані. Президент Володимир Зеленський через Twitter у середу, 3 лютого, зазначив, що заборонені рішенням РНБО і його указом телеканали займалися "пропагандою, фінансованою країною-агресором". А прессекретарка президента Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook додала, що факт фінансування телеканалів Козака Росією "вже навіть підтверджено". Як саме підтверджено, вона не уточнила. Секретар РНБО Данілов зазначив, що пропозиції щодо введення санкцій були "обґрунтовані відповідними документами", внесеними Службою безпеки України (СБУ). Утім, жодної конкретики щодо фінансування телеканалів Росією не повідомив і він. Усе, що відомо на даний момент про російські зв'язки Тараса Козака, - передовсім результати розслідувань журналістів та антикорупційних активістів.

Нафтовий бізнес цивільної дружини

У деклараціях про майно і доходи народного депутата Тараса Козака інформація про бізнес у Росії відсутня. Утім, це не означає, що такого бізнесу немає. Журналісти програми "Схеми" восени 2019 року в своєму розслідуванні з'ясували, що масштабним бізнесом у Росії володіє Тетяна Лавренюк - жінка, з якою депутат не перебуває у шлюбі, однак з якою у нього є спільна дитина. Формально, Козак з Лавренюк разом навіть не мешкає, однак саме з нею депутат за останні 15 років разом подорожував по Європі більше ста разів. Такі дані "Схеми" отримали з бази даних прикордонників.

Тараса Козака у колах медійників прийнято вважати лише номінальним власником "опозиційної" медіа-імперії

Тетяна Лавренюк, як випливає з російського реєстру юридичних осіб, має частку у 25 відсотків у компанії "НЗНП Трейд". Ця компанія розробляє родовище нафти у Ханти-Мансійському окрузі Росії, на якому стрімко нарощується видобуток нафти. Лише за 2019 рік, як повідомив в інтерв'ю російським ЗМІ директор компанії, у розробку родовища було інвестовано у перерахунку понад чотири мільярди гривень. Про розвиток нафтового бізнесу свідчить і активна кадрова політика: на даний момент на російських сайтах працевлаштування розміщені десятки вакансій інженерів і будівельників від фірми "НЗНП Трейд" - не лише у Ханти-Мансійському автономному окрузі, але й у сусідніх регіонах.

Чому канали "медведчуківські"

Контрольним пакетом акцій "НЗНП Трейд" через низку компаній у Росії і на Кіпрі володіє телеведуча Оксана Марченко - дружина колеги Тараса Козака по фракції "Опозиційної платформи - За життя" у Верховній Раді Віктора Медведчука, з'ясували "Схеми". В ефірі нині вже забороненого в Україні телеканалу NewsOne Медведчук свого часу підтвердив, що через накладені на нього 2014 року санкції США оформив на дружину бізнес, яким керує сам. Свою роль у нафтовому бізнесі кума Путіна й лідера проросійської ОПЗЖ Тарас Козак досі не коментував.

Віктор Медведчук (на фото) і Тарас Козак, вочевидь, є бізнес-партнерами у Росії, ховаючись за жінками

Багато що вказує на те, що закриті рішенням РНБО українські телеканали були підконтрольні не стільки номінальному власнику Тарасу Козаку, скільки його старшому партнеру по бізнесу Віктору Медведчуку. Козак - політик відносно непублічний, тоді як заяви Медведчука "112", "ZIK" та "NewsOne" поширюють чи не щодня. Тож в Україні ці телеканали прийнято називати "медведчуківськими".

Козак і торгівля вугіллям

У пошуку пояснень, про що саме говорять СБУ, президент та інші офіційні особи, коли вказують на "фінансування пропаганди з Росії" і про "інформаційний тероризм", в українських ЗМІ і "з посиланням на джерела" з'явилася версія про причетність Медведчука і його партнерів до імпорту до України через Росію вугілля з окупованих територій Донецької і Луганської областей. Прямих підтверджень того, що на даний момент Тарас Козак, Віктор Медведчук або пов'язані з ними особи причетні до торгівлі вугіллям з "ДНР/ЛНР" немає. Натомість свідчення про те, що до цього бізнесу міг свого часу бути причетний Козак у четвер, 4 лютого, оприлюднила керівниця Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

Активістка оприлюднила звітність кіпрської компанії Hakail Limited, яку до 2019 року вказував у деклараціях як свою власність депутат Козак. 2013 року ця компанія терміном на декілька років видала багатомільйонний кредит компанії з Гонконгу Arida Global Limited. Ця компанія, своєю чергою, як випливає з даних українського реєстру судових рішень, у 2014-2015 роках постачала вугілля на теплові електростанції державної енергогенеручої компанії "Центренерго". Відповідна інформація міститься у рішеннях судів, ухвалених в рамках спору між Arida і держкомпанією через оплату за поставлене вугілля.

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Посередник з Гонконга

"Українська правда" у лютому 2016 року оприлюднила результати власного розслідування, з якого випливало, що Arida Global Limited, бенефіціар якої невідомий, на межі 2014/2015 років постачала на українські ТЕС вугілля з окупованого Донбасу під виглядом вугілля з Південної Африки. DW проаналізувала дані російської митниці, доступні у базі ImportGenius. З'ясувалося, що офіційно у вказаний період "Центренерго" імпортувало виключно вугілля з російських шахт, а продавцем виступала неназвана компанія з Гонконгу.

Як з'ясували журналісти "Української правди", гонконгського постачальника Arida Global Limited на переговорах з "Центренерго" представляв юрист Микита Поз. Поз, стверджує видання, свого часу орендував у протитуберкульозного санаторію землю у Криму, на якій згодом побудував віллу Віктор Медведчук. На цій самій віллі 2012 року було зроблено легендарне відео, на якому Медведчук хвалиться масштабним світло-музикальним фонтаном перед своїм кумом - російським президентом Володимиром Путіним.

Козак: "висмоктана з пальця маячня"

Поки Служба безпеки України не пояснила, які саме докази фінансування телеканалів Росією є у розпорядженні спецслужби, Тарас Козак заявляє, що підстави для запровадження санкцій проти нього і його телеканалів є "висмоктаною з пальця маячнею і відвертою брехнею". У своїй заяві на сайті ОПЗЖ депутат висловив здивування запровадженням санкцій, оскільки, за його словами, влада ніколи не заявляла про подібні звинувачення на його адресу. Козак переконаний, що влада не наважиться оприлюднити дані, на підставі яких було запроваджено санкції, оскільки боїться, що "притягнуті за вуха інсинуації" на його адресу будуть зруйновані у судах.