 Україна ввела санкції проти авіакомпаній, літаками яких міг літати Медведчук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2021

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Україна ввела санкції проти авіакомпаній, літаками яких міг літати Медведчук

Україна запровадила санкції проти молдавської та португальської авіакомпаній. Агентство "Інтерфакс-Україна" пише, що їхніми літаками Віктор Медведчук і Тарас Козак літали в Москву.

Будівля СБУ в Києві

Будівля СБУ в Києві

Україна запровадила санкції проти молдавської та португальської авіакомпаній із майже ідентичними назвами JET4U S.R.L і JET4U LDA за польоти до Росії та тимчасово окупованих територій України. Про це в середу, 3 лютого, повідомили в Службі безпеки України (СБУ).

"На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до зазначених компаній такі санкції, як зупинення виконання фінансових та економічних зобов’язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, блокування активів", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що санкції мають діяти до закінчення терміну тимчасової окупації Криму чи до набуття чинності рішенням Європейського суду з прав людини за позовом України щодо Росії про відшкодування збитків у зв'язку з окупацією півострова.

Читайте також: Що відомо про санкції проти Козака і телеканалів 112, Newsone і ZIK

Літаки, якими літав Медведчук

При цьому інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на власні джерела повідомляє, що саме літаками цих авіакомпаній для польотів до Москви користувалися лідер "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук та народний депутат від цієї ж фракції Тарас Козак.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій строком на п'ять років проти Козака та восьми підприємств, до структури власності яких належать українські телеканали 112, Newsone і ZIK. Він пояснив це пізніше необхідністю боротися з пропагандою, фінансованою країною-агресором.

У ОПЗЖ погрожують Зеленському імпічментом

На запровадження санкцій відреагував і інший лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, з яким пов'язують підсанкційні канали. Він заявив, що рішення Зеленського є незаконним, адже санкції не можна запроваджувати проти громадян України.

Інший співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович при цьому зазначив, що його політична сила ініціює імпічмент Зеленського через запроваджені санкції. "Сьогодні вперше за всю історію існування незалежної України було відключено відразу три провідні телеканали... Існування демократичної незалежної України під загрозою", - заявив політик.

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