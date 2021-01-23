 У СБУ заявили про викриття агентурної мережі спецслужб Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2021

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У СБУ заявили про викриття агентурної мережі спецслужб Росії

Викрита Службою безпеки України мережа російських агентів намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою Telegram-каналів.

Співробітник Служби безпеки України (фото з архіву)

Співробітник Служби безпеки України (фото з архіву)

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили агентурну мережу спецслужб Російської Федерації, яка намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні через Telegram-канали. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, оприлюдненому у понеділок, 1 лютого.

За словами правоохоронців, спецслужби Росії залучили українських громадян до створення та адміністрування низки загальнонаціональних та регіональних Telegram-каналів. Серед них канали під назвами "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

"Під час тривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85-м головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ", - зазначається у повідомленні.

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Учасники мережі - активісти "російської весни"

У СБУ додають, що до мережі належали жителі Харкова та Одеси, які були активістами так званої "російської весни" і які зараз базуються на території так званої "ПМР" - "Придністровської молдавської республіки" (самопроголошене державне утворення на території Молдови).

Головним координатором агентурної мережі, запевняють правоохоронці, є одесит, що був одним з організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану". Зазначається, що зараз його розшукують за кількома статтями Кримінального кодексу.

Також співробітникам СБУ вдалося затримати у Києві громадянку України, яка була однією з ключових осіб у цьому провадженні. Їй та ще одній учасниці мережі повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.

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