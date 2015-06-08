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Придністров'я

Тема

Придністров'я - регіон у Молдові вздовж лівого берега Дністра.

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2 год. тому

Молдова вимагає вивести російські війська з Придністров'я

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