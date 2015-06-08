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Придністров'я
Тема
Придністров'я - регіон у Молдові вздовж лівого берега Дністра.
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Новини
2 год. тому
2 год. тому
Молдова вимагає вивести російські війська з Придністров'я
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Докладно
Молдова: погрози з Кремля і "друзі Путіна" всередині країни
Молдова: погрози з Кремля і "друзі Путіна" всередині країни
Ризик дестабілізації в Молдові є великим. І Придністров'я - не єдина серйозна проблема колишньої радянської республіки.
Політика
30.09.2022
30 вересня 2022 р.
Берег тривог: чого бояться люди на придністровському кордоні
Берег тривог: чого бояться люди на придністровському кордоні
Чому мешканці прикордоння вважають наступ з боку самопроголошеної "республіки" малоймовірним, у репортажі DW.
Конфлікти
06.05.2022
6 травня 2022 р.
Придністров'я - загроза для України й Молдови?
Придністров'я - загроза для України й Молдови?
У Придністров'ї війська РФ приведені в бойову готовність. Чи може Росія може використати регіон проти Молдови й України?
Конфлікти
05.05.2022
5 травня 2022 р.
06:32 хв.
Ситуація у Придністров'ї на тлі війни. Чого боїться Молдова?
Ситуація у Придністров'ї на тлі війни. Чого боїться Молдова?
Після вибухів у Тирасполі та заяв з боку РФ щодо Придністров'я Молдова побоюється бути втягнутою у війну.
Політика
27.04.2022
27 квітня 2022 р.
Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова
Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова
Про ситуацію у Херсоні та Маріуполі та надання ЗСУ важкої зброї DW розповів радник міністра оборони Юрій Сак.
Політика
27.04.2022
27 квітня 2022 р.
06:25 хв.
Як Молдова зустрічає біженців з України
Як Молдова зустрічає біженців з України
Одна з найбідніших країн Європи приймає десятки тисяч біженців з України.
Політика
08.03.2022
8 березня 2022 р.
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21.02.2022
21 лютого 2022 р.
"Шахтар" й "Шериф" у ЛЧ: двобій клубів зі зони конфлікту
Перший матч у групі D Ліги чемпіонів між українським ФК "Шахтар" і молдовським "Шерифом" стане унікальним.
Політика
15.09.2021
15 вересня 2021 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Республіка Молдова під прицілом Росії
Віталій Чобану
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28.04.2022
28 квітня 2022 р.
Наживка для Додона
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18.01.2017
18 січня 2017 р.
Коментар: Хто і навіщо "розігріває" Придністров'я
Іван Преображенський
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08.06.2015
8 червня 2015 р.
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