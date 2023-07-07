Придністров'я без газу: план Росії чи шанс для Молдови?

Без газу, опалення й гарячої води. Так від початку року живе невизнане Придністров'я. Чи є це шансом для Кишинева зблизитися із Тирасполем? І як енергетика стала зброєю в руках РФ? Розбираємося у причинах енергетичного колапсу.

Від відключень електроенергії особливо потерпають мешканці багатоквартирних будинків у Тирасполі, які в самий розпал зими залишилися без опалення. Також у регіоні не працюють промислові підприємства й майже не їздить громадський транспорт, а школярів й студентів відправили на канікули щонайменше до 20 січня. Дія угоди про транзит російського газу через територію України закінчилася, а продовжувати її Україна відмовилася. Придністров'я, самопроголошену владу якого підтримує Росія, отримувало російський газ безкоштовно через українську ГТС.