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ПолітикаЄвропа

Придністров'я без газу: план Росії чи шанс для Молдови?

Марина Барба | Сіміон Чокіна | Олександра Богуславська
8 січня 2025 р.

Без газу, опалення й гарячої води. Так від початку року живе невизнане Придністров'я. Чи є це шансом для Кишинева зблизитися із Тирасполем? І як енергетика стала зброєю в руках РФ? Розбираємося у причинах енергетичного колапсу.

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Від відключень електроенергії особливо потерпають мешканці багатоквартирних будинків у Тирасполі, які в самий розпал зими залишилися без опалення. Також у регіоні не працюють промислові підприємства й майже не їздить громадський транспорт, а школярів й студентів відправили на канікули щонайменше до 20 січня. Дія угоди про транзит російського газу через територію України закінчилася, а продовжувати її Україна відмовилася. Придністров'я, самопроголошену владу якого підтримує Росія, отримувало російський газ безкоштовно через українську ГТС.

Чому Європа досі платить мільярди Росії? 

 

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