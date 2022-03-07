Як Молдова зустрічає біженців з України

Щовечора молодий молдованин Роман позичає авто свого батька, аби забрати українських біженців на прикордонному пропускному пункті Паланка і відвезти до Кишинева. Машину заправляє власним коштом. Роман торік повернувся на батьківщину з Ірландії, де тривалий час був на заробітках. Близько третини працездатного населення Молдови постійно або час від часу працює закордоном, аби підтримати родини фінансово.

Молдова з населенням у три мільйони жителів прийняла близько ста тисяч біженців. Близько половини з них одразу вирушили далі на Захід.

Роман читає текстове повідомлення на телефоні й радіє: "Мені написала Ангеліна - жінка, якій я днями допомагав виїхати. Вона з дочкою вже у Празі, написала мені з подякою. Вона каже, що і уявити собі не могла, що чужа людина може безкоштовно зробити таке для її родини", - розповідає молодий молдованин у розмові з DW.

Президентка Санду: "Ми підтримуватимемо цих людей"

Уже в перший день війни багато українців стояли в черзі на кордоні з Молдовою. Президентка країни Мая Санду вже вранці 24 лютого заявила: "Всі пункти пропуску відкриті й працюють у посиленому режимі. Ми підтримаємо цих людей".

Чимало волонтерів зустрічають біженців на кордоні з чаєм і гарячою їжею. Українцям допомагають знайти житло або транспорт, якщо вони хочуть рухатися далі. Державні структури також надають транспорт і житло, чимало біженців селять у виставковому центрі Moldexpo у Кишиневі.

Біженцям допомагають безкоштовно доїхати до Кишинева чи в інші регіони

Напруженість вже 30 років

Більшість біженців, яких кореспондент DW зустрів на українсько-молдовському кордоні, дуже вдячні жителям Молдови за їхню гостинність. Однак настрій раптом міняється з появою на КПП Паланка одного українця, який починає вигукувати гасла. Російською він кричить, що "агресивна" Молдова 1992 року напала на Придністров'я. Після чого сідає в автобус до Румунії.

Ці обурені вигуки - прояв напруженості у цьому регіоні, які існують тут десятиліттями. 30 років тому у Придністров'ї була війна, коли за підтримки Москви сепаратисти заявили про бажання відділитися від Молдови. У невизнаній "республіці" досі перебувають російські війська.

На тлі війни в Україні страх Молдови перед можливою російською агресією як ніколи великий. Президентка Мая Санду оголосила 24 лютого надзвичайний стан, після чого був закритий повітряний простір країни.

Молдова побоюється ескалації ситуації навколо Придністров'я

Паралелі з придністровським конфліктом

Ексміністр оборони Молдови Віорел Чіботару вбачає у нинішній ситуації паралелі з подіями 30-річної давнини, коли Москва підтримувала придністровських сепаратистів. "В обох випадках йдеться про бажання зберегти або відновити Радянський Союз", - сказав Чіботару в розмові з DW. Він зауважує, що як нині з самопроголошеними "ЛНР" і "ДНР", ще 30 років тому щодо Придністров'я масово поширювалися фейки.

Є й інші збіги. "З російської сторони тоді також казали, що Росія не постачає зброю придністровським сепаратистам. Мовляв, не знаємо, звідки у них взялася зброя. Так само і з Донецьком і Луганськом казали, що люди самі просто так взяли зброю, а Росія тут ні до чого", - нагадує Чіботару.

Численні експерти у Молдові застерігають, що базовані у Придністров'ї російські солдати можуть бути задіяні у війни проти України. Цього не виключає і Віорел Чіботару. "Підрозділи у Придністров'ї - це немов старенький дядько з рушницею з царських часів, який позначає свою територію. Але коли буде треба, йому на допомогу прийдуть 30 літаків", - застерігає ексміністр оборони.

"Я вклоняюся перед вами"

Після того як президентка Мая Санду у четвер, 3 березня, підписала офіційну заявку на вступ до ЄС, самопроголошена влада Придністров'я закликала міжнародну спільноту визнати свою незалежність. Багатьох молдаван охоплює страх повторення Росією того, що відбувається в Україні. Війна дуже близько, подекуди вибухи чути навіть на молдовській стороні.

Хвилю солідарності з Україною у цій скрутній ситуації відзначив і колишній керівник делегації ЄС у Кишиневі Петер Міхалко. "Я пишаюся тим, що жив у Молдові. Багатьох з вас я знаю особисто й вклоняюся перед кожним жестом людяності й гостинності, який я бачу. Ви - взірець для Європи і для всього світу", - написав дипломат на своїй сторінці у Facebook.

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