Зеленський пояснив санкції боротьбою з "пропагандою за гроші РФ"

Президент України Володимир Зеленський запевнив у підтримці свободи слова та назвав санкції проти телеканалів 112, Newsone і ZIK важким рішенням. Про це він написав у своєму англомовному повідомленні в Twitter у середу, 3 лютого.

"Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка спрямована проти України на її шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції", - зазначив Зеленський. Він додав, що боротьба за незалежність - це також і боротьба в інформаційній війні "за правду і європейські цінності".

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Баканов каже про протидію гібридній агресії РФ

Боротьбою з російською гібридною агресією запровадження санкцій пояснив і голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов. "Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення", - наголосив голова відомства.

Він також наполіг на тому, що санкції не є посяганням на свободу слова в Україні. "Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України", - додав Баканов.

112, Newsone і ZIK називають санкції "розправою"

У спільній заяві усіх трьох телеканалів, опублікованій на сайті 112,накладені на них санкції названо "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Мовники вважають, що рішення було ухвалено "під надуманим приводом" та обіцяють боротися "за своє право мовити для українців".

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Один з лідерів парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що його політична сила ініціює імпічмент Зеленського через запровадження санкцій. "Сьогодні вперше за всю історію існування незалежної України було відключено відразу три провідні телеканали... Існування демократичної незалежної України під загрозою", - заявив політик.

На запровадження санкцій відреагував і інший лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук, з яким пов'язують підсанкційні канали. Він заявив, що рішення Зеленського є незаконним, адже санкції не можна запроваджувати проти громадян України.