Зеленський запровадив санкції проти телеканалів 112, Newsone і ZIK

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій строком на п'ять років проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та восьми підприємств, до структури власності яких належать українські телеканали 112, Newsone і ZIK. Про це ввечері вівторка, 3 лютого, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - цитують у пресслужбі текст указу, що набуває чинності з дня його оприлюднення.

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Активи Козака заморожено

Відповідне рішення РНБО було ухвалено у той же день. "За" нього проголосували 17 з 19 членів Ради національної безпеки і оборони України.

Рішення щодо Козака та компаній-власників телеканалів передбачає блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Телеканали 112, Newsone і ZIK також тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм.

Мовлення 112, Newsone і ZIK припинено

Одразу після оголошення рішення Зеленського, у ніч на 3 лютого, мовлення усіх трьох телеканалів у цифровому мультиплексі та кабельних мережах припинилося. Водночас 112, Newsone і ZIK продовжують мовлення на YouTube.

У спільній заяві усіх трьох телеканалів, опублікованій на сайті 112, накладені на них санкції названо "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Мовники вважають, що рішення було ухвалено "під надуманим приводом" та обіцяють боротися "за своє право мовити для українців".

В ОП називають санкції очікуваними

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав рішення про блокування каналів, діяльність яких пов'язують лідером "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком, очікуваними та очевидними. "Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні", - пояснив Подоляк.

За його словами, є "вагомі докази" шляхів фінансування такої пропаганди. Також Подоляк звернув увагу на "каламутну історію" з переходу власності на компанії, за якими закріплені відповідні ліцензії на мовлення. "Все це заслуговує оцінки від держави - і така оцінка дана рішенням РНБО", - резюмував радник глави ОП.