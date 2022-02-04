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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "NewsOne".
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Американський відеохостинг заблокував акаунти двох українських каналів, що знаходяться під санкціями РНБО. Цього ж дня видалено низку акаунтів самопроголошених республік на сході країни за "порушення правил спільноти".
Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що згодна за змістом із санкціями проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Однак у ЄС хотіли би, щоб це було зроблено за правовою процедурою, заявила вона в інтерв'ю DW.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук взяв участь у програмі російського телеканалу, де в прямому ефірі під час включення поспілкувався з ватажком "ДНР". Це викликало неоднозначну реакцію в Україні.
Припинення мовлення телеканалів 112, NewsOne та ZIK "вплине на свободу вираження думки в Україні", пояснили в Моніторинговій місії ООН з прав людини. Експерти місії оцінюють відповідність санкцій міжнародному праву.