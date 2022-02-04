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NewsOne

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "NewsOne".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО

YouTube заблокував медіа пов'язані з Медведчуком та видалив канали ОРДЛО 04.02.2022

Американський відеохостинг заблокував акаунти двох українських каналів, що знаходяться під санкціями РНБО. Цього ж дня видалено низку акаунтів самопроголошених республік на сході країни за "порушення правил спільноти".
Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука

Зеленський увів санкції проти телеканалів соратників Медведчука 29.12.2021

Володимир Зеленський запровадив санкції проти телеканалів "Перший Незалежний" і UkrLive, які стали наступниками підсанкційних мовників "112 Україна", Newsone і ZIK.
Нардеп Шуфрич став мажоритарним власником телеканалу-наслідувача підсанкційних ТБ

Нардеп Шуфрич став мажоритарним власником телеканалу-наслідувача підсанкційних ТБ 26.09.2021

Телеканал "Перший незалежний", 60 відсотків якого тепер належать народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу, був створений ексспівробітниками підсанкційних 112, ZIk та NewsOne.
В ООН занепокоєні закриттям в Україні проросійських телеканалів

В ООН занепокоєні закриттям в Україні проросійських телеканалів 01.06.2021

Рішення про закриття телеканалів 112 Украина, NewsOne и ZiK не містить обґрунтування і не було прийнято незалежним органом, наголосили в управлінні верховного комісара ООН з прав людини.

Чи є шанс у телеканалів Медведчука повернутися в ефір?

Чи є шанс у "телеканалів Медведчука" повернутися в ефір? 30.03.2021

Верховний суд почав слухання першого з десяти позовів про оскарження указу президента Володимира Зеленського щодо санкцій проти трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne та ZIK. Чи зможуть вони відновити ТВ-мовлення?
Верховний суд відкрив провадження ще в одній справі про санкції щодо телеканалів

Верховний суд відкрив провадження ще в одній справі про санкції щодо телеканалів 01.03.2021

За позовом громадянина відкрито провадження у справі з оскарження указу президента Володимира Зеленського про санкції щодо телеканалів ZIK, NewsOne та 112.
У ЄС очікували правової процедури щодо санкцій проти телеканалів - фон Крамон

У ЄС очікували правової процедури щодо санкцій проти телеканалів - фон Крамон 26.02.2021

Євродепутатка Віола фон Крамон заявила, що згодна за змістом із санкціями проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Однак у ЄС хотіли би, щоб це було зроблено за правовою процедурою, заявила вона в інтерв'ю DW.
Євродепутатка: У ЄС є певні симпатії до санкцій щодо Медведчука

Євродепутатка: У ЄС є "певні симпатії" до санкцій щодо Медведчука 26.02.2021

Євродепутатка Віола фон Крамон про те, як у Євросоюзі ставляться до санкцій, запроваджених Володимиром Зеленським щодо Віктора Медведчука, контрольованого ним бізнеcу з Росією та трьох телеканалів.
Разумков пояснив своє голосування на РНБО щодо санкцій

Разумков пояснив своє голосування на РНБО щодо санкцій 24.02.2021

Спікер Верховної Ради заявив, що підтримав рішення щодо санкцій проти Медведчука тому, що у списку, крім громадян України, були і росіяни. Він пропонує внести зміни у закон про санкції.
Верховний Суд залишив без руху позов NewsOne проти указу Зеленського

Верховний Суд залишив без руху позов NewsOne проти указу Зеленського 17.02.2021

Задля усунення недоліків Верховний Суд залишив без руху позов телеканалу NewsOne проти указу Володимира Зеленського про запровадження санкцій.
Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телеканалу

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телеканалу 16.02.2021

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук взяв участь у програмі російського телеканалу, де в прямому ефірі під час включення поспілкувався з ватажком "ДНР". Це викликало неоднозначну реакцію в Україні.
Верховний суд розгляне один з позовів щодо санкцій проти телеканалів 15 березня

Верховний суд розгляне один з позовів щодо санкцій проти телеканалів 15 березня 11.02.2021

Один з трьох позовів щодо оскарження санкцій стосовно телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK Верховний суд розгляне 15 березня. Два інших позови раніше суд відхилив.

Верховний суд відхилив позови щодо санкцій проти телеканалів

Верховний суд відхилив позови щодо санкцій проти телеканалів 11.02.2021

У Верховному суді відмовилися відкривати провадження за позовами щодо скасування введених Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.
Верховний Суд отримав новий позов через закриття телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK

Верховний Суд отримав новий позов через закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK 09.02.2021

Позов поданий від фізичної особи до президента України Володимира Зеленського з вимогою визнати незаконним указ про накладення санкцій на 112, NewsOne та ZIK.
Кулеба очікує реакції Росії на закриття телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK

Кулеба очікує реакції Росії на закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK 07.02.2021

Росія з часом неодмінно відповість на закриття українською владою телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, переконаний глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Місія ООН з прав людини стурбована санкціями Зеленського щодо телеканалів

Місія ООН з прав людини стурбована санкціями Зеленського щодо телеканалів 05.02.2021

Припинення мовлення телеканалів 112, NewsOne та ZIK "вплине на свободу вираження думки в Україні", пояснили в Моніторинговій місії ООН з прав людини. Експерти місії оцінюють відповідність санкцій міжнародному праву.

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