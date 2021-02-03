 Верховний суд відкрив провадження ще в одній справі про санкції щодо телеканалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Верховний суд відкрив провадження ще в одній справі про санкції щодо телеканалів

За позовом громадянина відкрито провадження у справі з оскарження указу президента Володимира Зеленського про санкції щодо телеканалів ZIK, NewsOne та 112.

Верховний суд відкрив провадження ще в одній справі про санкції щодо телеканалів

Верховний суд відкрив провадження ще в одній справі про санкції щодо телеканалів

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду (ВС) відкрив провадження в одній зі справ щодо застосування санкцій до телеканалів. Про це повідомляється на сторінці ВС у Facebookу понеділок, 1 березня.

Ідеться про відкриття провадження за позовом громадянина, який оскаржує указ президента від 2 лютого, яким введено у дію рішення РНБО про застосування обмежувальних заходів у частині санкцій до телеканалів. Справу розглянуть з викликом сторін 29 березня.

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Крім того, ВС повідомив про надходження 26 лютого позовів про оскарження згаданого указу Володиммира Зеленського від "Лідер ТВ та "Новий формат ТВ", до яких також застосовані санкції. Напередодні до ВС надійшли позови від Тараса Козака та "ТРК 112". Усім цим позовам наразі присвоєні реєстраційні номери справи.

ВС нагадав і про інші позовні заяви щодо оскарження указу Зеленського від 2 лютого. Так, 9 лютого у відкритті провадження за позовом одного громадянина відмовлено.

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Однак, за позовом іншого, ім'я якого не називається, 11 лютого провадження у справі відкрито - її розглянуть 15 березня.

Також нині судді ВС очікують усунення недоліків позовних заяв від компаній "Новини 24 години" і "Телерадіокомпанія "Нові комунікації". Їм наданий відповідний строк для цього.

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