Місія ООН з прав людини стурбована санкціями Зеленського щодо телеканалів

Управління ООН з прав людини стурбоване рішенням Ради національної безпеки і оборони України №43/2021, введеним в дію указом президента Володимира Зеленського, якими запроваджені санкції щодо трьох телеканалів.

"Рішення призвело до негайного анулювання ліцензій на мовлення цих каналів і припинення їх мовлення. Управління ООН з прав людини стурбоване тим, що це вплине на свободу вираження думки в Україні", - йдеться в оприлюдненій заяві Моніторингової місії ООН з прав людини на її сторінці у Facebook.

"Держави зобов'язані захищати і забезпечувати право на свободу вираження думки, включаючи право шукати, отримувати і передавати різноманітну інформацію та ідеї", - наголошується у заяві. Також повідомляється, що на даний час експерти місії оцінюють відповідність цього рішення міжнародному праву в галузі прав людини.

Зазначається, що головне занепокоєння Управління ООН з прав людини стосується необхідності і пропорційності обмежень свободи вираження думки в Україні. "Ми визнаємо протидію дезінформації законною діяльністю держав, однак важливо знайти збалансований підхід задля уникнення неспівмірних обмежень права на свободу вираження думки", - йдеться у заяві.

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Між тим у п'ятницю, 5 лютого, Володимир Зеленський заявив, що рішення про санкції було виправданим і законним, його підтримали міжнародні партнери України. "Рішення РНБО законне, логічне, виправдане й, головне, - справедливе. І ще - повністю підтримане США та Євросоюзом і країнами "Великої сімки", які чітко бачать різницю між цензурою та захистом національних інтересів", - зазначив Зеленський, слова якого наводяться на сайті Офісу президента.

Чи підтримав ЄС санкції щодо телеканалів?

У позиції послів країн "Великої сімки", оприлюдненій 4 лютого у Twitter, саме про підтримку санкцій щодо телеканалів не йдеться. У повідомленні зазначалося лише про те, що посли G7 погоджуються з необхідністю боротьби з дезінформацєю.

"Посли погодились, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа", - констатували посли країн "Великої сімки".

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Щодо підтримки з боку Євросоюзу, то на даний час якоїсь офіційно озвученої позиції від ЄС щодо цього питання оприлюднено не було.

Під час візиту до Москви верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля російський журналіст запитав про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK. Утім, глава європейської дипломатії відповів лише на іншу частину запитання, яка стосувалася затримання у Латвії кількох російськомовних журналістів за порушення санкцій ЄС. Обмеження для трьох телеканалів в Україні Боррель під час своєї відповіді на пресконференції з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим не згадав.

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Своєю чергою, речник Борреля у Брюсселі Петер Стано у коментарі DW щодо санкцій проти власника телеканалів 112, NewsOne і ZIK заявив, що у ЄС поки лише "оцінюють наслідки цього рішення".

"За словами української влади, це рішення ухвалено на підставі антитерористичного законодавства і розслідування, яке встановило, що пан Козак отримував кошти з непідконтрольних сепаратистам територій", - зазначив Стано.

"Хоча зусилля України щодо захисту своєї територіальної цілісності та національної безпеки, а також щодо захисту себе від інформаційних маніпуляцій є виправданими, особливо враховуючи масштаби дезінформаційних кампаній, що торкаються України, у тому числі з-за кордону, це не повинно відбуватися на шкоду свободі ЗМІ і має здійснюватися за умови повної поваги основних прав і свобод і відповідно до міжнародних стандартів. Ми наголошуємо, що будь-які вжиті заходи повинні бути пропорційні меті", - зазначив речник ЄС.

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"Ми уважно стежимо за цією справою і підтримуватимемо зв'язок з українською владою задля обміну досвідом щодо цього", - додав він.

Як повідомлялось, 2 лютого президент Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежуваних заходів, тобто санкцій, щодо народного депутата від партії "Опозиційна платформа- За життя" Тараса Козака та вісьмох компаній-засновницьтелеканалів "112 Україна", ZIK та Newsone. Мовлення цих каналів було припинено. Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ще й YouTube закрити сторінки цих каналів на платформі.

Телеканали заявили, що мають намір боротись за право бути в ефірі.