Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Верховний суд

Верховний суд є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Верховний суд".

Верховний суд складається із 48 суддів. З числа цих суддів обирається голова Верховного суду та заступник голови Верховного суду. У Верховному суді діють судові палати - в адміністративних справах, у господарських справах, у кримінальних справах та в цивільних справах. Верховний суд розташовано в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У США прокотилася хвиля протестів проти планів заборонити аборти

У США прокотилася хвиля протестів проти планів заборонити аборти 04.05.2022

Після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про плани Верховного суду США скасувати конституційне право на аборт, країною прокотилася хвиля протестів. На демонстрації вийшли тисячі людей.
Війна Росії проти України: чи може Путін постати перед судом у ФРН чи Гаазі?

Війна Росії проти України: чи може Путін постати перед судом у ФРН чи Гаазі? 21.03.2022

Генпрокуратура ФРН розслідує воєнні злочини РФ у війні проти України. Німецький юрист розповів DW, які шанси розпочати кримінальний процес у Німеччині та кого можна притягти до відповідальності.
Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів

Верховний суд Іраку тимчасово виключив фаворита з президентських перегонів 06.02.2022

Хошияра Зібарі тимчасово виключили з переліку кандидатів на посаду президента Іраку рішенням Верховного суду. Колишнього главу МЗС звинувачують у корупції.
Суд у Москві заборонив правозахисний центр Меморіал

Суд у Москві заборонив правозахисний центр "Меморіал" 29.12.2021

Московський міський суд ухвалив рішення про ліквідацію правозахисного центру "Меморіал". Напередодні Верховний суд РФ заборонив товариство "Міжнародний Меморіал", що викликало протести як у Росії, так і за кордоном.
Верховний суд РФ заборонив міжнародне правозахисне товариство Меморіал

Верховний суд РФ заборонив міжнародне правозахисне товариство "Меморіал" 28.12.2021

Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство "Меморіал" та його регіональні підрозділи рішенням Верховного суду Росії вирішено ліквідувати.

Суд у США відновив вимогу обов'язкової вакцинації у великих компаніях

Суд у США відновив вимогу обов'язкової вакцинації у великих компаніях 18.12.2021

Американський федеральний суд розблокував обов'язкову вакцинацію для працівників приватних компаній. Однак існує протилежне рішення іншого апеляційного суду. Тепер справу розгляне Верховний суд США.
Верховний суд підтвердив 13 років в'язниці Януковичу за держзраду

Верховний суд підтвердив 13 років в'язниці Януковичу за держзраду 06.12.2021

Верховний суд залишив у силі вирок експрезиденту України Віктору Януковичу в 13 років позбавлення волі у справі про держзраду.

Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря

Позов Януковича до ВР зареєстровано в ОАСК - Совгиря 06.12.2021

Віктор Янукович оскаржує усунення з посади президента в Окружному адміністративному суді Києва, хоча такі справи підсудні Верховному суду, заявила представниця парламенту в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19 04.12.2021

Верховний суд Бразилії доручив генеральній прокуратурі провести розслідування щодо неправдивих заяв Жаіра Болсонару про залежність СНІДу і вакцинації від COVID-19.

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів 01.12.2021

Офіс президента України вважає відтермінування КС присяги нових суддів "затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює", повідомив речник Володимира Зеленського.

Суд ЄС визнав незаконним рішення Верховного суду Угорщини

Суд ЄС визнав незаконним рішення Верховного суду Угорщини 23.11.2021

Угорські суди мають ігнорувати будь-яку національну судову практику, яка заважає їм звертатися до Європейського суду, постановили у Люксембурзі.
Топписьменниця РФ відмовилась від премії через ситуацію з Меморіалом

Топписьменниця РФ відмовилась від премії через ситуацію з "Меморіалом" 13.11.2021

Від премії, яку вручав у 2002 році президент РФ Володимир Путін, відмовляється російська письменниця Людмила Петрушевська через ситуацію із правозахисною організацією "Меморіал".

Верховний суд Нідерландів відправив на перегляд рішення у справі ЮКОСу

Верховний суд Нідерландів відправив на перегляд рішення у справі "ЮКОСу" 05.11.2021

Росія здобула проміжну перемогу у судовій суперечці щодо багатомільярдної компенсації колишнім акціонерам "ЮКОСу".

По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу

По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу 27.10.2021

Суд ЄС наклав штраф на Польщу через відмову країни виконувати вимоги Євросоюзу щодо судової реформи. Варшаву зобов'язали виплачувати по мільйону євро щодня.

В Україні обрали нового голову Верховного суду

В Україні обрали нового голову Верховного суду 22.10.2021

Головою Верховного суду став Всеволод Князєв. Каденція його попередниці на посаді голови найвищого суду у системі судоустрою України Валентини Данішевської завершиться 1 грудня.

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів

Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів 12.10.2021

Через побоювання, що Вища рада правосуддя припинить роботу, судді по всій Україні масово йдуть у відставку, заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська.
Інші статті