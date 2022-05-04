Верховний суд є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Верховний суд".

Верховний суд складається із 48 суддів. З числа цих суддів обирається голова Верховного суду та заступник голови Верховного суду. У Верховному суді діють судові палати - в адміністративних справах, у господарських справах, у кримінальних справах та в цивільних справах. Верховний суд розташовано в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.