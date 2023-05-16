Корупція у Верховному суді: що відомо наразі

Антикорупційні органи спіймали Всеволода Князєва на хабарництві розміром 2,7 мільйона доларів. За даними НАБУ та САП, у квітні Велика палата ВС ухвалила рішення на користь ексдепутата, бізнесмена Костянтина Жеваго.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратураУкраїни викрили корупційну схему в стінах Верховного суду (ВС) та затримали на хабарництві розміром близько 2,7 мільйона доларів його голову Всеволода Князєва та ще одного представника суду, ім'я якого не розголошується. Підозри їм наразі готуються, слідчі дії тривають, повідомили у вівторок, 16 травня, на брифінгу у Києві представники САП та НАБУ.

У разі доведення провини фігурантів справи, їм може загрожувати від восьми до 12 років позбавлення волі, а цей кейс може стати найбільшим викриттям корупції у судовій гілці влади України. Що закидають Князєву та як реагують у ВС на звинувачення - у матеріалі DW.

Оголошення про викриття корупційного тиску на суддів Верховного суду та фото з доларовою готівкою пресслужба НАБУ оприлюднила ще ввечері 15 квітня, не надавши деталей справи. Втім, вже наступного дня представники НАБУ та САП скликали брифінг, на якому розповіли про викриту схему.

Що виявили в НАБУ та САП

Так, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, у ній фігурують судді, керівництво Верховного суду та посередники власника групи "Фінанси і кредит", бізнесмена Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном. У пресслужбі Жеваго вже відреагували на оприлюднені звинувачення, заявивши, що той не має жодного відношення до передачі хабаря голові чи суддями Верховного суду.

У межах розслідування, як розповів Кривонос, антикорупційні органи здійснили оперативне проникнення і діяли за допомогою детектива під прикриттям.

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"Внаслідок проведеного комплексу заходів нами було зафіксовано низку контактів власника групи "Фінанси та кредит" з одним із власників адвокатського об’єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. Вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення", - зазначив директор НАБУ, не уточнивши, про яке адвокатське об'єднання йдеться.

Засідання по даній справі мало відбутися 15 березня, втім його перенесли, "щоб відтягнути час для акумулювання певних коштів і досягнення домовленостей", стверджує Кривонос. Паралельно, за даними слідства, відбувалася передача коштів від Жеваго до адвоката, з яких близько 900 тисяч доларів мали отримати посередники, а близько 1,8 мільйона доларів - представники Верховного суду.

Рішення ВС на користь Жеваго

Зрештою, рішення на користь бізнесмена Велика палата Верховного суду ухвалила 19 квітня, скасувавши визнання недійсним договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19 відсотка акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Ferrexpo і передачу їх чотирьом компаніям - колишнім акціонерам підприємства.

Далі, за твердженням НАБУ, на початку травня "адвокат - учасник цього злочинного угруповання - отримав від керівництва Верховного суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників злочинного угруповання - суддів".

"3-го травня була отримана перша частина цієї неправомірної вигоди - назвемо це перший транш, а 15-го травня була передана друга частина, яка була зафіксована. На гарячому було зафіксоване керівництво Верховного Суду", - розповів директор НАБУ.

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Розслідування може бути лише частиною корупції в ВС

Кривонос додав, що під час проведення невідкладних слідчих дій, обшуків за місцем проживання фігурантів та на робочих місцях детективи вилучили значну суму коштів та здобули докази, "які додатково підтверджують діяльність цієї злочинної організації". Також представники НАБУ та САП продемонстрували аудіозаписи розмов фігурантів. Правоохоронці наголосили, що хоча наразі затримано двоє людей, причетність інших суддів до схеми ще перевіряється.

"Ми хочемо максимальної прозорості. Є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні люди (підозрювані. - Ред.) і будь-яких інших підтекстів немає", - наголосив голова НАБУ.

До того ж, керівник САП Олександр Клименко заявив, що викриті правопорушення можуть бути лише частиною більш широкої схеми корупційного тиску на суди. "За які саме рішення (здійснювався підкуп суддів. - Ред.), ми повідомити наразі не можемо, але такі факти перевіряються, це не одне рішення", - сказав Клименко.

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Пленум ВС звільнив Князєва з посади глави

Між тим, 16 квітня у Верховному суді скликали засідання пленуму, на якому заявили, що шоковані цієї ситуацією та назвали її "чорним днем" в історії судової інстанції. У ВС визнали, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше у ВС, "завдають непоправної шкоди репутації та довірі до суду, нищать авторитет правосуддя", тож зобов'язалися діяти за принципом самоочищення, вживаючи всіх необхідних заходів.

Крім того, 140 суддів зі 142 присутніх таємним голосуванням висловили недовіру голові суду Всеволоду Князєву, що означає втрату ним посади. Постанову щодо цього підтримали 137 суддів. Водночас Князєв залишається суддею ВС, звільнити його може лише Вища рада правосуддя. Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем - Дмитро Луспенчик.

Кейс Князєва має запустити процес очищення ВС

На тлі викриття Князєва антикорупційні експерти сподіваються, що розслідування НАБУ та САП запустить загальний процес очищення складу суду, в якому, за словами голови правління фундації DEJURE Михайла Жернакова, багато "старих корупціонерів".

"Мене дивує, скільки людей здивовані, що в Верховному суді є хабарники. Ми про це в Громадській раді доброчесності та громадських організаціях, які уважно спостерігали за процесом формування ВС, говорили і говоримо з 2017 року - що туди напхали купу непотребу і старих корупціонерів", - заявив Жернаков у коментарі DW.

Він нагадав, що про недоброчесність багатьох з них заявляла Громадська рада доброчесності, втім тодішня Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС), яка визначає склад суду, закрила на це очі. "Якби це серйозно взяли до увагу свого часу, не було б кому ці схеми реалізовувати зараз", - каже Жернаков.

Крім того, він уточнив, що з 18 суддів, які у квітні ухвалювали рішення по справі про яку йдеться у розслідуванні, 12 мають або негативний висновок про доброчесність, або ж інформацію від Громадської ради доброчесності, яка ймовірно свідчить про недоброчесність.

"Не хочу сказати, щоб всі 18, хто ухвалював це рішення, корумповані. Але щоб рішення було ухвалено в певний бік, потрібно, щоб більшість проголосувала за нього. З 18 - це десятеро людей. Тобто, щонайменше до десятьох у той чи інший спосіб був знайдений підхід, щоб вони це рішення підтримали", - зауважив Жернаков.

На його думку, запобіжниками повторення подібних ситуацій є ефективний громадський контроль та незалежність ВККС, процес обрання якої триває, а також Вищої ради правосуддя. "Важливою є увага до цих процесів, щоб ми не опинилися в ситуації, що в нас знову суддів обиратиме незрозуміло хто", - наголосив Жернаков.

До речі, на брифінгу директор НАБУ Семен Кривонос також повідомив, що фігуранти справи за участю Князєва вже намагалися впливати "на дуже важливий процес обрання членів ВККС".

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