В Україні обрали нового голову Верховного суду

Пленум Верховного суду (ВС) у п'ятницю, 22 жовтня, таємним голосуванням обрав нового голову найвищого суду у системі судоустрою України. Головою Верховного суду став секретар Великої палати ВС Всеволод Князєв. За нього проголосували 98 верховних суддів. Двоє інших кандидатів на посаду - Володимир Погребняк та Олег Ткачук - отримали 49 та сім голосів відповідно.

На пленумі були присутні 169 суддів Верховного суду, 163 бюлетені було визнано дійсними. Дев'ятеро суддів не підтримали жодного з трьох кандидатів на посаду голови суду.

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"Я поговорю з кожним суддею, з'ясую всі проблеми, і всі разом ми рухатимемося вперед. Ми побудуємо сильну судову владу", - сказав після голосування новообраний голова ВС Княнєв.

Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна", Князєв почне працювати на посаді з 1 грудня 2021 року - після завершення каденції нинішньої голови суду Валентини Данішевської. Вона оголосила про відставку з посади голови Верховного суду 8 жовтня. Тоді ж вона зазначила, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду голови.