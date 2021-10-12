Голова Верховного Суду розповіла про проблему масового звільнення суддів

Через побоювання зупинення роботи Вищої ради правосуддя (ВРП) у судовій системі України загострився відтік кадрів. Про це заявила голова Верховного суду (ВС) Валентина Данішевськав інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

"Судовій системі не вистачало більше 2 тисяч суддів, а тепер ця цифра зростає. На початку вересня звільнялося у відставку до 30 суддів на тиждень", - відзначила Данішевська.

За словами голови ВС, ситуація складна по всій країні, але найгостріше брак суддів відчувається на лінії розмежування на Донбасі.

Як заявила голова ВС, насамперед звільняються судді, які незабаром досягнуть граничного дозволеного віку перебування на посаді, оскільки можуть не отримати відставки, якщо ВРП припинить роботу. Крім того, Данішевська наголосила, що чимало служителів Феміди залишають роботу через брак кадрів і все більшу кількість справ. Також судді звільняються через постійні звинувачення з боку влади, ЗМІ і громадськості, які, за словами Данішевської, "роблять судову систему вразливою". Водночас, очільниця ВС не заперечила фактів порушень з боку суддів.

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Судова реформа в Україні

Вища рада правосуддя - це головний орган в системі судової влади країни. Він контролює призначення і звільнення суддів та притягнення їх до відповідальності за порушення.

У липні цьогоріч Верховна Рада України ухвалила закон про реформу ВРП. За документом, створюється новий орган - Етична рада, яка складатиметься з українських суддів і міжнародних експертів. Завдання Етичної ради - перевірка членів ВРП на доброчесність.

Нині Етична коміся не працює, оскільки у вересні Рада суддів України, до складу якої входить зокрема і голова ВС Валентина Данішевська, не змогла делегувати до неї своїх представників. Володимир Зеленський назвав це "блокуванням найголовнішої реформи країни". Запустити роботу Етичної комісії якомога швидше закликали Україну і Венеціанська комісія, посли країн Великої сімки (G7) і Державний департамент США.

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Раніше Рада суддів критикувала закон про створення Етичної ради, оскільки, на думку Ради, провідну роль у ній відіграватимуть міжнародні експерти. 8 жовтня Верховний суд звернувся до Конституційного суду з проханням перевірити конституційність положень закону про порядок призначення членів ВРП.