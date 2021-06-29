 ВР ухвалила закон про утворення Етичної ради та служби дисциплінарних інспекторів ВРП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2021

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ВР ухвалила закон про утворення Етичної ради та служби дисциплінарних інспекторів ВРП

Члени Етичної ради визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

ВР ухвалила закон про утворення Етичної ради з профоцінювання і доброчесності членів ВРП

Верховна Рада ухвалила у середу, 14 липня, закон про утворення Етичної ради з профоцінювання і доброчесності членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і служби дисциплінарних інспекторів. Цей нормативний акт, ініційований президентом Володимиром Зеленським, підтримали в другому читанні та в цілому 259 народних депутатів. Ухвалений законопроєкт №5068 вносить зміни до законів "Про регламент Верховної Ради України" та "Про Вищу раду правосуддя" та визначає утворення Етичної ради, члени якої визначатимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності.

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Згідно з законом, до першого складу Етичної ради входитимуть три особи з-поміж суддів або суддів у відставці, визначених Радою суддів України, і три особи, запропоновані міжнародними організаціями, які згідно з міжнародними або міждержавними угодами протягом останніх п'яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та запобігання корупції. Такі міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів.

Надалі до складу Етичної ради входитимуть три людини з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України та ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії.

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Члени Етичної ради встановлюватимуть відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики й доброчесності. Прикінцеві та перехідні положення законопроєкту передбачають, що процедуру оцінювання всіх членів ВРП, крім голови Верховного Суду, буде проведено протягом шести місяців після затвердження складу Етичної ради. Крім того, закон визначає порядок діяльності служби дисциплінарних інспекторів ВРП як самостійного структурного підрозділу, призначення дисциплінарних інспекторів за результатами конкурсу, їхній правовий статус та обсяг повноважень.

Важлива поправка

Водночас ВР підтримала поправку №733, яка дає змогу звільняти членів ВРП без рішення органу, який їх обрав або призначив, тобто з'їзду суддів України, з'їзду адвокатів України, всеукраїнської конференції прокурорів, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Згідно з поправкою, у разі негативного висновку щодо члена ВРП суб'єкт призначення має його розглянути й підтримати або відхилити. Якщо жодне з рішень не було ухвалено протягом трьох місяців, то член ВРП вважається автоматично звільненим.

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"Сенс цієї поправки в тому, щоб не допустити блокування роботи ВРП у разі відсторонення за рішенням етичної комісії її членів. Відповідно необхідно встановити термін, протягом якого орган призначення має зібратися і розглянути подання. (...) ситуація, коли члени ВРП відсторонені назавжди й немає можливості розблокувати роботу органу, - не є нормальною, і ця поправка її виправляє", - пояснила керівник комітету ВР з питань антикорупційної політики, авторка 733-ї поправки Анастасія Радіна, яку цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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