Венеціанська комісія пояснила, як перевіряти доброчесність членів ВРП

Венеціанська комісія наголошує, що міжнародні експерти мають бути наділені вирішальною роллю у процесі відбору майбутніх членів Вищої ради правосуддя (ВРП) і перевірки на доброчесність чинного її складу. Про це йдеться у терміновому висновку на український законопроєкт № 5068 щодо конкурсного відбору та перевірок на доброчесність членів ВРП, оприлюдненому в середу, 5 травня, на сайті Ради Європи.

У законопроєкті, поданому у лютому цього року президентом України Володимиром Зеленським, передбачено створення Етичної ради, трьох членів якої має номінувати Рада суддів України, а ще трьох - міжнародні та іноземні організації, які надають Україні допомогу у судовій реформі і в боротьбі з корупцією.

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Комісія Ради Європи наголошує, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, повинні мати визначальний вплив на рішення щодо Етичної ради. "Рішення повинні прийматися більшістю голосів, при цьому підтримка як мінімум двох міжнародних експертів є обов'язковою. Також у випадках, коли голоси будуть розподілятися три на три, перевага повинна бути за тією позицією, яку підтримують щонайменше два міжнародних експерти", - уточнили у Венеціанській комісії.

Загалом Венеціанська комісія надала понад десяток рекомендацій щодо законопроєкту Зеленського.

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Нагадаємо, законопроєкти щодо реформи органів добору суддів в Україні критикуються і громадськістю, і експертами. Одним з головних зауважень щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ВРП є відсутність у комісії з добору їхніх членів міжнародних експертів, які б мали право вирішального голосу.

Раніше міжнародні експерти, які мали досвід роботи суддями, адвокатами, прокурорами та сумісний досвід у цих сферах у Великобританії, Данії, Канаді, Литві та Македонії, брали участь у відборі суддів для Вищого антикорупційного суду України. Після цього добору участь таких експертів в будь-яких українських комісіях блокується.