Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо реформи КСУ

Венеціанська комісія (ВК) оприлюднила висновки щодо двох законопроєктів, які стосуються діяльності Конституційного суду України. У висновках зазначається, що загалом, є багато покращень, але також і недоліки, які потрібно виправити.

Висновки схвалені на пленарному засіданні ВК у понеділок, 22 березня, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

ВК привітала "відкликання президентом Зеленським законопроєкту №4288, що призвело б до припинення повноважень всіх суддів Конституційного суду".

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"ВК також вітає той факт, що нині парламент розглядає законопроєкт №4533 щодо конституційної процедури, в якому враховані багато рекомендацій Венеціанської комісії, надані в терміновому висновку щодо реформи Конституційного суду", - ідеться в документі. У ВК констатували, що законопроєкт №4533 "містить багато поліпшень" і "ці зміни вітаються". Водночас ключовим недоліком цього законопроєкту названа відсутність положень про нову систему конкурсного відбору суддів за участю міжнародного компонента, як це рекомендовано в терміновому висновку.

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Рекомендації Венеціанської комісії

Венеціанська комісія рекомендує певні зміни до законопроєкту. Одна з основний рекомендацій стосується процесуальної економії: розгляд конституційних скарг, під час яких сенат знаходить неконституційне положення закону, має бути передано на розгляд Великої палати, тільки якщо президент або парламент запитують таку передачу.

Що стосується дисциплінарних проваджень - замість виконавчої влади ініціатива порушити дисциплінарне провадження повинна бути передана в Національне агентство з боротьби з корупцією в межах його компетенції.

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Також у ВК наголосили, що для введення в дію "дисциплінарної системи, за дисциплінарні проступки нижче порога "серйозного дисциплінарного проступку", повинні бути введені інші санкції, такі як попередження, догани, зниження заробітної плати тощо. І ці санкції повинні застосовуватися простою більшістю суддів".

"Неприйняття дисциплінарних стягнень протягом шести місяців не повинні автоматично приводити до припинення дисциплінарного провадження", - йдеться в рекомендаціях.

Також Суд повинен мати можливість переглянути своє власне рішення у разі, якщо один з суддівських голосів "за" це рішення "був засуджений в останній інстанції за отримання хабара в зв'язку з прийняттям цього рішення".

В Україні склалася особлива ситуація

У ВК констатували, що в Україні "особлива ситуація, яка склалася після рішення 13-r/2020 і може виправдати тимчасове підвищення вимоги про голосування у Великій палаті".

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"Однак будь-яке збільшення кількості необхідних голосів повинно бути процентним від кількості фактично призначених суддів, а не фіксованим числом від всіх 18 суддів. Таке збільшення може бути виправдане тільки доти, поки певний відсоток суддів не буде призначений за новою системою конкурсного відбору. Зрештою, Конституційному суду повинна бути надана можливість висловити свою думку з переглянутого законопроєкту", - зазначено у висновках.