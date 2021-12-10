Венеціанська комісія - дорадчий орган Ради Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венеціанська комісія".

Європейська комісія за демократію через право - такою є повна назва дорадчого органу Ради Європи, який скорочено називають за місцем його розташування - Венеціанська комісія. Венеціанська комісія була створена 1990 року після падіння Берлінської стіни. У Східній Європі пали соціалістичні режими, й ці країни тоді постали перед необхідністю ухвалення нових конституцій, які б відповідали стандартам європейського конституційного надбання. Венеціанська комісія супроводжувала цей процес, надаючи консультації цим країнам. Як зазначається на сайті Європейської комісії за демократію через право, нині вона є міжнародно визнаним незалежним форумом з обміну ідеями в правовій сфері та продовжує надавати "термінову конституційну допомогу". Так, Україна регулярно звертається до Венеціанської комісії з проханням дати незалежну оцінку законопроєктам та законам, навколо яких спалахують суперечки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.