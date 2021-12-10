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Венеціанська комісія

Венеціанська комісія - дорадчий орган Ради Європи. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Венеціанська комісія".

Європейська комісія за демократію через право - такою є повна назва дорадчого органу Ради Європи, який скорочено називають за місцем його розташування - Венеціанська комісія. Венеціанська комісія була створена 1990 року після падіння Берлінської стіни. У Східній Європі пали соціалістичні режими, й ці країни тоді постали перед необхідністю ухвалення нових конституцій, які б відповідали стандартам європейського конституційного надбання. Венеціанська комісія супроводжувала цей процес, надаючи консультації цим країнам. Як зазначається на сайті Європейської комісії за демократію через право, нині вона є міжнародно визнаним незалежним форумом з обміну ідеями в правовій сфері та продовжує надавати "термінову конституційну допомогу". Так, Україна регулярно звертається до Венеціанської комісії з проханням дати незалежну оцінку законопроєктам та законам, навколо яких спалахують суперечки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Венеціанська комісія обрала нового президента

Венеціанська комісія обрала нового президента 10.12.2021

Дорадчий орган Ради Європи очолить французька юристка Клер Базі Малорі. Вона замінить на посаді Джанні Букіккіо, який був президентом Венеціанської комісії з 2009 року.
Зеленський підписав закон про деолігархізацію

Зеленський підписав закон про деолігархізацію 05.11.2021

В олігархів тепер, за словами Зеленського, є два шляхи - стати чесним бізнесом або грати за старими правилами й розпочати "чорну" сторінку своєї історії.
Зеленський пообіцяв надіслати закон про олігархів до Венеціанської комісії

Зеленський пообіцяв надіслати закон про олігархів до Венеціанської комісії 18.10.2021

Володимир Зеленський розкритикував намагання Дмитра Разумкова надіслати до Венеціанської комісії неостаточний варіант закону про деолігархізацію та пообіцяв відправити документ після підписання.
Президент Венеціанської комісії закликає негайно створити Етичну раду

Президент Венеціанської комісії закликає негайно створити Етичну раду 29.09.2021

Міжнародні партнери України вже висунули своїх кандидатів до Етичної ради, тому зараз свої призначення має зробити Рада суддів України, зазначив президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Разумков щодо закону про деолігархізацію: Це була вільна діяльність депутатів

Разумков щодо закону про деолігархізацію: Це була "вільна діяльність" депутатів 25.09.2021

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що за такою "процедурою" законопроєкти у стінах українського парламенту ще не ухвалювалися.
Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена

Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена 08.06.2021

Джанні Букіккіо закликає якнайшвидше реформувати Вищу раду правосуддя в Україні і обрати її склад за прозорою процедурою.
Венеціанська комісія пояснила, як перевіряти доброчесність членів ВРП

Венеціанська комісія пояснила, як перевіряти доброчесність членів ВРП 06.05.2021

Визначальний вплив на рішення з відбору членів ВРП повинні мати незалежні міжнародні експерти, а не українські судді, йдеться у терміновому висновку комісії Ради Європи щодо законопроєкту Володимира Зеленського.

Венеціанська комісія рекомендує низку змін до законопроєкту про партії

Венеціанська комісія рекомендує низку змін до законопроєкту про партії 23.03.2021

Венеціанська комісія Ради Європи надала Україні низку рекомендацій щодо законопроєкту про політичні партії. Але загалом висновок комісії позитивний.
Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо реформи КСУ

Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо реформи КСУ 22.03.2021

Венеціанська комісія Ради Європи надала ще низку рекомендацій до законопроєкту українського парламенту про конституційну процедуру.
Рада не дослухалась Венеціанську комісію щодо формування кваліфкомісії суддів

Рада не дослухалась Венеціанську комісію щодо формування кваліфкомісії суддів 03.03.2021

У першому читанні парламентом ухвалено законопроєкт, за яким ВККС, що добиратиме суддів, створюватиметься не комісією з міжнародними експертами, а нереформованою Вищою радою правосуддя.
Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською (відео)

Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською (відео) 18.12.2020

Сфера послуг в Україні вже за місяць має заговорити державною мовою. Це стосується усіх без винятку установ і компаній незалежно від форми власності. Чи готові магазини й заправки повністю перейти на українську?

Закон про мову: чи готова сфера послуг говорити українською? (17.12.2020) 17.12.2020

Сфера послуг в Україні уже через місяць має заговорити державною мовою. Чи готові заклади харчування, магазини, заправки, банки, таксі повністю перейти на українську? Куди звертатися у випадку порушення закону? Та яка відповідальність чекає бізнес за відмову говорити державною мовою?
Володимир Зеленський солідарний з оцінкою КСУ Венеціанською комісією

Володимир Зеленський солідарний з оцінкою КСУ Венеціанською комісією 11.12.2020

Президент України солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення КСУ підприває довіру громадськості до конституційного правосуддя.
Венеціанська комісія: Ситуація в Україні вимагає реформування КСУ

Венеціанська комісія: Ситуація в Україні вимагає реформування КСУ 11.12.2020

Українська влада має терміново створити орган з перевірки кандидатів на посаду суддів КСУ та внести низку змін до закону про Конституційний суд, вважають міжнародні експерти.
У КСУ заявили, що з великою повагою ставляться до висновків Венеціанки

У КСУ заявили, що "з великою повагою" ставляться до висновків Венеціанки 10.12.2020

У КСУ звернули увагу, що Венеціанська комісія закликала парламент і виконавчу владу поважати суд як "охоронця" Конституції. Комісія ж у висновку зазначила, що рішення КСУ підриває довіру до конституційного правосуддя.
Венеціанська комісія: КСУ, ймовірно, діяв під впливом конфлікту інтересів

Венеціанська комісія: КСУ, ймовірно, діяв під впливом конфлікту інтересів 10.12.2020

Рішення КСУ щодо неконституційності деяких положень антикорупційного законодавства викликає жаль в експертів не лише через негативний вплив на боротьбу з корупцією, а й тому, що підриває довіру до правосуддя.
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