 Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Глава Венеціанської комісії: Без прозорої ВРП судова реформа в Україні приречена

Джанні Букіккіо закликає якнайшвидше реформувати Вищу раду правосуддя в Україні і обрати її склад за прозорою процедурою.

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо

Президент Венеціанської комісії Джанні Букіккіо

Голова Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо закликав Україну пришвидшити реформи органів судової влади. "Судова реформа має бути всеосяжною. Венеціанська комісія Ради Європи працює над цією реформою в Україні вже десятиліттями, без реального успіху", - сказав Букіккіо у вівторок, 8 червня, цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, пріоритетом має бути відбір до Вищої ради правосуддя (ВРП). "Відбір Вищої ради правосуддя і відбір нових хороших членів є пріоритетом. Вища кваліфікаційна комісія також є пріоритетом. Але вони обидві взаємозв'язані, і я вважаю, що набагато важливіше, щоб рада правосуддя була схвалена і була реформована, щоб потім відібрати хороших членів Вищої кваліфікаційної комісії", - наголосив Букіккіо.

Створення ВККС є терміновим

Він також зазначив, що перетворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) є терміновою задачею. “Ми підтримуємо пропозицію створити змішаний національно-міжнародний орган - конкурсну комісію для відбору нових членів ВККС. Метод створення цієї конкурсної комісії має бути наближеним до моделі, що довела успіх при створенні Вищого антикорупційного суду", - додав він, передає видання "Європейська правда".

При цьому Букіккіо наголосив, що ВККС не має бути пов'язана з Вищою радою правосуддя (ВРП) - доки остання не буде реформована і не пройде відбір. "Склад Вищої ради правосуддя має бути переглянутий до того, як йому довірять призначення ВККС. Це обов’язкова умова, інакше судова реформа буде приречена", - наголосив глава Венеціанської комісії.

Він також зазначив, що реформа є невідкладною, тому що в Україні не вистачає двох тисяч суддів, і наступного року стане ще на 1700 менше суддів, які підуть у відставку. "Це означає, що судова влада працюватиме з половиною свого персоналу. Усі ці проблеми є нагальними, і сподіваюся, що уряд, парламент прискорять ці реформи", - зазначив Букіккіо.

Букіккіо додав, що Україна має якнайшвидше перезапустити органи суддівського самоврядування, але при цьому важливо не покладатися на старі органи, які себе скомпрометували.  

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