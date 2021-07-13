На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вища кваліфікаційна комісія суддів".

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) відповідає за формування суддівського корпусу. До її функцій належить переведення суддів та забезпечення їхнього належного кваліфікаційного рівня. Вища кваліфікаційна комісія суддів України кваліфікаційно оцінює суддів. Допомагає їй у цьому Громадська рада доброчесності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.