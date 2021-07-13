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Вища кваліфікаційна комісія суддів України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вища кваліфікаційна комісія суддів".

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) відповідає за формування суддівського корпусу. До її функцій належить переведення суддів та забезпечення їхнього належного кваліфікаційного рівня. Вища кваліфікаційна комісія суддів України кваліфікаційно оцінює суддів. Допомагає їй у цьому Громадська рада доброчесності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В Україні ухвалили закон для відновлення роботи ВККС

В Україні ухвалили закон для відновлення роботи ВККС 13.07.2021

Парламент України підтримав закон про Вищу кваліфкомісію суддів із пропозиціями президента. ВККС, яка відповідає за конкурси на суддівські посади, була розпущена у листопаді 2019 року. 
Володимир Зеленський заветував закон про відновлення роботи кваліфкомісії суддів

Володимир Зеленський заветував закон про відновлення роботи кваліфкомісії суддів 08.07.2021

Закон повернений президентом народним депутатам з пропозиціями, а також докорами, що стосуються положень про голосування міжнародних експертів у конкурсній комісії.
Рада ухвалила законопроєкт, що відновлює роботу ВККС

Рада ухвалила законопроєкт, що відновлює роботу ВККС 29.06.2021

Ухвалений Верховною Радою проєкт закону дасть змогу відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України.
600 мільйонів євро від ЄС: в України лишається обмаль часу

600 мільйонів євро від ЄС: в України лишається обмаль часу 12.05.2021

В України лишається час лише до середини вересня, аби виконати всі умови Євросоюзу для отримання 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. DW розбиралася, що Україні ще треба зробити.
Рада не дослухалась Венеціанську комісію щодо формування кваліфкомісії суддів

Рада не дослухалась Венеціанську комісію щодо формування кваліфкомісії суддів 03.03.2021

У першому читанні парламентом ухвалено законопроєкт, за яким ВККС, що добиратиме суддів, створюватиметься не комісією з міжнародними експертами, а нереформованою Вищою радою правосуддя.
Конституційний суд скасував низку положень судової реформи Зеленського

Конституційний суд скасував низку положень судової реформи Зеленського 12.03.2020

Конституційний суд визнав неконституційною частину положень законів так званої судової реформи Володимира Зеленського.
Українські судді знайшли спосіб заблокувати своє очищення (відео)

Українські судді знайшли спосіб заблокувати своє очищення (відео) 17.12.2019

Вища рада правосуддя знайшла новий споcіб, як заблокувати очищення своїх суддів та реформу Вищої валіфікаційної комісії суддів. Вона ухвалила положення конкурсу, які цілковито суперечать закону про судову реформу.

Що відомо про скандал навколо Окружного адмінсуду Києва

Що відомо про скандал навколо Окружного адмінсуду Києва 30.07.2019

НАБУ застерігає, що зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва загрожують національній безпеці країни. DW спробувала розібратись, що саме закидають суддям і чому у суді розгорівся скандал.
Луценко пообіцяв підписати підозри суддям ОАСК у разі наявності доказів

Луценко пообіцяв підписати підозри суддям ОАСК у разі наявності доказів 29.07.2019

Генпрокурор України Юрій Луценко запевнив, що підпише підозри щодо суддів Окружного адмінсуду Києва, якщо отримає необхідні доказові матеріали. При цьому він різко розкритикував дії свого підлеглого Сергія Горбатюка.
Судді Окружного адмінсуду Києва знову проігнорували іспит у ВККС

Судді Окружного адмінсуду Києва знову проігнорували іспит у ВККС 21.05.2019

Лише троє з 30 суддів Окружного адміністративного суду Києва прийшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для складання оцінювання. Усі інші захворіли або у відпустках.
Суд відсторонив голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Суд відсторонив голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів 15.05.2019

Вища кваліфікаційна комісія суддів мала оцінити суддів Окружного адміністративного суду Києва, але вони відсторонили головного екзаменатора від роботи.
Чим займатиметься антикорупційний суд після декриміналізації незаконного збагачення?

Чим займатиметься антикорупційний суд після декриміналізації незаконного збагачення? 07.03.2019

Кваліфкомісія суддів завершила конкурс до Вищого антикорупційного суду. Втім, які справи розглядатимуть судді цього суду після визнання неконституційною норми про "незаконне збагачення"?
Визначені переможці конкурсу до Верховного та Вищого антикорупційного суду

Визначені переможці конкурсу до Верховного та Вищого антикорупційного суду 06.03.2019

Вища кваліфікаційна комісія суддів завершила відбір переможців конкурсу на посади судді Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду України.
Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат

Відбір суддів у Антикорупційний суд: до останнього етапу пройшов 71 кандидат 28.01.2019

Міжнародні експерти пропустили до подальшого конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду України 71 кандидата, 39 претендентів відсіяли. ВККС планує завершити конкурсний відбір до 20 лютого.
Антикорупційний суд: експерти не схвалили вісьмох кандидатів

Антикорупційний суд: експерти не схвалили вісьмох кандидатів 04.01.2019

Міжнародні експерти провели перше засідання, на якому розглянули кандидатури претендентів на посади суддів Вищого антикорупційного суду України.
Формування Антикорупційного суду: чи є прозорим відбір?

Формування Антикорупційного суду: чи є прозорим відбір? 14.11.2018

14 листопада розпочинається наступний етап конкурсу для відбору кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду. Закритість доступу до робіт претендентів викликає занепокоєння у антикорупційних активістів.
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