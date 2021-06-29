Володимир Зеленський заветував закон про відновлення роботи кваліфкомісії суддів

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений парламентом закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Згідно з карткою документа на сайті Верховної Ради, у четвер, 8 липня, президент повернув закон до парламенту зі своїми пропозиціями. Цього ж дня законопроєкт направлено на розгляд комітету з питань правової політики.

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Президент пропонує вважати повноважною ВККС у разі призначення до її складу щонайменше 11 членів, з яких як мінімум шість призначені з числа суддів або суддів у відставці. Глава держави також вносить пропозицію, згідно з якою на запит члена першого складу конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів.

Водночас у глави держави виникли претензії до положень закону, за якими "рішення першого складу конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями". Зеленський вважає це положення колізійним з іншим, де йдеться, що "рішення конкурсної комісії ухвалюється, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями та двоє запропоновані Радою суддів України".

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Як повідомлялось, ВККС, яка відповідає за конкурси на суддівські посади, була розпущена у листопаді 2019 року. Цей закон для відновлення діяності ВККС Верховна Рада ухвалила 29 червня, а 5 липня його підписав спікер парламенту.

Нагадаємо, низка законопроєктів щодо реформи органів добору суддів в Україні критикувались і громадськістю, і експертами. Одним з головних зауважень щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів була відсутність у комісії з добору їхніх членів міжнародних експертів, які б мали право вирішального голосу.

Раніше міжнародні експерти, які мали досвід роботи суддями, адвокатами, прокурорами та сумісний досвід у цих сферах у Великобританії, Данії, Канаді, Литві та Македонії, брали участь у відборі суддів для Вищого антикорупційного суду України. Після цього добору участь таких експертів в будь-яких українських комісіях блокується.

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