Рада не дослухалась Венеціанську комісію щодо формування кваліфкомісії суддів

Верховна Рада України у середу, 3 березня, ухвалила у першому читанні президентський законопроєкт 3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), вдосконалення процедури її формування та діяльності. "За" проголосували 227 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

Законопроєктом у закон про судоустрій, зокрема, повертається норма про те, що ВККС складається з 16 членів, вісім з яких призначаються з числа суддів або суддів у відставці, і визначаються вимоги щодо їх призначення. Відбір кандидатів у члени ВККС проводить конкурсна комісія з питань доброчесності. Перший склад конкурсної комісії з питань доброчесності формується з трьох суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів, і трьох міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції.

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Законопроєктом також виключається з закону про судоустрій норма про діяльність в складі Вищої ради правосуддя (ВРП) Комісії з питань доброчесності та етики, яка брала участь в розгляді питання про звільнення членів ВРП. Передбачається, що призначення членів ВККС здійснює ВРП.

Критика Венеціанської комісії

Раніше експерти Венеціанської комісії висловили низку зауважень щодо цього законопроєкту. Зокрема, йдеться про порядок формування ВККС, яка відповідає за конкурси на суддівські посади і була розпущена у листопаді 2019 року. Крім цього, питання доброчесності самої ВРП, яка відповідає за формування суддівського корпусу, у висновку було названо терміновим і таким, яке має бути вирішене без зволікань - тобто має бути враховано в законопроєкті. Венеціанська комісія пропонувала створити відбіркову комісію за участі міжнародних експертів, яка допоможе обрати гідних членів ВККС. Потім мало б відбутися очищення ВРП. На переконання європейських експертів, це повинні бути два незалежні автономні органи, але у майбутньому їхні відносини мають ставати тіснішими.

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Утім, профільним комітетом ВР зауваження Венеціанської комісії не були враховані при підготовці законопроєкту. Глава комітету з питань правової політики Андрій Костін заявляв, що рекомендації європейських експертів планується ухвалити у вигляді правок до законопроєкту між першим і другим читаннями.

Законопроєкт у нинішньому вигляді критикували і громадськість, і експерти. Одним з головних докорів щодо формування ВККС та ВРП є відсутність у комісії з добору їхніх членів міжнародних експертів, які б мали право вирішального голосу.

Як відомо, раніше міжнародні експерти, які мали досвід роботи суддями, адвокатами, прокурорами та сумісний досвід у цих сферах у Великобританії, Данії, Канаді, Литві та Македонії, брали участь у відборі суддів для Вищого антикорупційного суду України. Після цього добору участь таких експертів в будь-яких комісіях блокується.

За словами голови правління Фундації DEJURE, експерта з судової реформи Реанімаційного пакету реформ Михайла Жернакова, замість судової реформи народні депутати запускають створення ручної ВККС. "Депутати повністю діють в фарватері суддівських наративів про те, що "кадровий голод у судах" і "терміново треба призначити ще 2000 суддів", а тому треба створювати ВККС, а яку - неважливо", - написав Жернаков на своїй сторінці у Facebook після голосування у Верховній Раді.